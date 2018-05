Prägraten a. Gr. — War das eine Aufregung, als die Osttiroler Nationalpark-Gemeinde Prägraten am Großvenediger 2007 den folgenreichen Gemeinderatsbeschluss fasste: Als Dank an den Wiener Wurstfabrikanten Wiesbauer, der für die Gemeinde geworben hatte, benannte Prägraten den Mullwitzkogel in „Wiesbauerspitze" um.

Der Nationalpark und viele Politiker sprachen von einem „Ausverkauf der Heimat". Der Alpenverein drohte, den neuen Namen nicht in den Wanderkarten zu vermerken. Sogar der damalige Umweltminister Josef Pröll musste sich auf Anfrage der FPÖ mit dem im Volksmund als „Wurstberg" bezeichneten Gipfel befassen. Als die Umbenennung mit einem Festakt vor Ort gefeiert wurde, weigerten sich die Prägratner Schützen auszurücken, und der damalige Bürgermeister wehrte sich in einem offenen Brief gegen die Vorwürfe. Auch im Ausland sorgte der umgetaufte Berg für Schlagzeilen. (co)