Von Monika Schramm

London – Es war einmal... So beginnen Märchen – und manchmal werden sie sogar Wirklichkeit. So wie am Samstag, wenn Prinz Harry seiner Braut Meghan Markle das Ja-Wort gibt.

Es war einmal... Genauer gesagt, es war der 4. August 1981, als Rachel Meghan Markle in Los Angeles das Licht der Welt erblickte. Ihr Vater Thomas arbeitete als Beleuchter beim Fernsehen, setzt unter anderem Al Bundy und Co. in „Eine schrecklich nette Familie“ ins rechte Licht und gewann einen Emmy. Ihre Mutter Doria Loyce Ragland ist Sozialarbeiterin, Yoga-Lehrerin und Visagistin. Am Set der Krankenhausserie „General Hospital“ haben sie sich kennen gelernt, 1979 geheiratet.

Als Meghan sechs Jahre alt war, ließen sich die Eltern scheiden. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf. Das Verhältnis zum Vater soll mitunter angespannt gewesen sein, abgerissen ist der Kontakt jedoch nie. Mit der Mutter verbindet Meghan bis heute eine tiefe Liebe. Das Verhältnis sei mit einer besten Freundin zu vergleichen. „Wir haben so viel Spaß zusammen und trotzdem spendet ihre Unterstützung mir so viel Trost“, schrieb Markle 2017 im Glamour-Magazin.

Von der US-Botschaft vor die Kamera

Weil ihr Vater weiß und ihre Mutter Afro-Amerikanerin ist, sei sie oft mit Vorurteilen konfrontiert gewesen, sagte Meghan. Das habe ihr das Leben manchmal nicht einfach gemacht, schrieb sie in der Elle.

Meghan Markle ging in Los Angeles zur Schule und studierte dann im US-Bundesstaat Illinois Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen. Für einige Monate arbeitete sie in der US-Botschaft in Buenos Aires (Argentinien).

Ab 2002 bekam sie erste kleine Rollen in Film und Fernsehen, unter anderem in den Serien „General Hospital“, „90210“, „Cuts“, „CSI: NY“ und „Knight Rider“. Ihr Durchbruch kam mit der Anwaltsserie „Suits“. Ab 2011 verkörperte sie in 108 Folgen Rachel Zane. Am 25. April diesen Jahres lief die letzte Folge, in der sie mitspielte, im US-Fernsehen. Ihren Lifetyle-Blog „The Tig“ über Mode, Essen, Schmuck, Frauenrechte, Politik und das Leben allgemein stellte sie nach rund vier Jahren im vergangenen Jahr ein.

Die Kindheit eines Prinzen und der Tod der Mutter

Es war einmal, ungefähr zur selben Zeit, auf der anderen Seite des Altlantiks... Genauer gesagt, es war der 15. September 1984, als Henry Charles David Albert Mountbatten-Windsor – von seinen Eltern schlicht Harry genannt – in London das Licht der Welt erblickte. Er war erst einen Tag alt, da richteten sich schon die Kameras der Presse auf ihn. Seine Eltern kannte die ganze Welt: Prinz Charles und Prinzessin Diana. Mit seinem älteren Bruder William wuchs er vor den Augen der Öffentlichkeit auf: erster Tag im Kindergarten, erster Schultag, das obligatorische Winken vom Balkon, wenn sich die königliche Familie zu Feierlichkeiten versammelte. Als die Ehe seiner Eltern immer mehr bröckelte, sie sich schließlich trennten, wurden auch die beiden Buben regelrecht von Paparazzi verfolgt.

1995 wurde das Thronfolgerpaar letztlich geschieden. Das Interesse an ihrer Mutter Lady Di und den Brüdern wurde nicht weniger. Im Gegenteil: Die Klatschpresse gierte geradezu nach immer neuen Enthüllungen, Geschichten – und Bildern.

In der Nacht auf den 31. August 1997, gut zwei Wochen vor Harrys 13. Geburtstag, kam es zur Tragödie. Paparazzi verfolgten den Wagen, in dem Diana mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed saß, durch Paris. Viel zu schnell raste der Chauffeur durch einen Tunnel, verlor die Kontrolle, prallte gegen einen Pfeiler. Lady Di starb, ihr Freund auch.

Bei der Beerdigung seiner Mutter musste der Zwölfjährige an der Seite seines Bruders William, seines Vaters Prinz Charles und seines Onkels Charles Spencer hinter dem Sarg durch London gehen, vor Zehntausenden am Straßenrand und Millionen an den Fernsehgeräten. Sein letzter Gruß: Eine Karte im Blumengesteck, auf dem Umschlag stand schlicht „Mommy“.

Aus Eton zum Militär: Kampfeinsätze in Afghanistan

Ein Jahr später begann Prinz Harry seine Zeit im Elite-Internat Eton. Es hagelte schlechte Noten, aber er schafft seinen Abschluss in Geografie und Kunst. Er nahm sich ein Jahr Auszeit, arbeitete unter anderem in einem Waisenhaus im afrikanischen Lesotho. 20 Jahre alt beginnt Harry im Mai 2005 in der Militärakademie Sandhurst, ein Jahr später hat er seine Offiziersausbildung abgeschlossen.

Zehn Jahre verbrachte Harry Wales – so wurde er dort genannt – beim Militär. 2008 absolvierte er seinen ersten Einsatz in Afghanistan. Vorzeitig wurde er abgezogen, weil sein Aufenthaltsort bekannt geworden war. 2012/13, nachdem er seine Ausbildung als Hubschrauberpilot abgeschlossen hatte, verbrachte er dort nochmals mehrere Monate im Kampfeinsatz. Diesmal hielt das Medienembargo. Er habe als Co-Pilot eines Kampfhubschraubers „schreckliche Dinge erlebt“, schrieb der Prinz in einem Gastbeitrag für die Sunday Times 2014: Sprengfallen, die Erwachsene sowie Kinder töteten und verletzten, tote Soldaten auf dem Schlachtfeld, Verletztentransporte ins Camp.

Und trotzdem fiel ihm der Abschied aus der Armee nicht leicht. Die Kameradschaft, die er dort erlebt habe, das Gefühl, dem goldenen Käfig des Köngshauses entkommen zu sein, machten die zehn Jahre zu einer besonderen Zeit. Gleichzeitig sorgte der junge Harry aber auch immer wieder für aufsehenerregende Schlagzeilen: Da war der Auftritt im Nazi-Kostüm bei einer Party, für den er sich öffentlich entschuldigen musste. Er konsumierte Drogen und Alkohol. Schließlich tauchten vor mehr als fünf Jahren Nacktaufnahmen des Rotschopfs auf, die ihn beim Strip-Billard mit unbekannten Schönheiten in Las Vegas zeigten. Nicht nur wegen dieser Schlagzeilen dürfte sich Harry mehr als ein gewaltiges Donnerwetter von seinem Vater oder der Queen höchstpersönlich angehört haben dürfen.

Der lange Weg, den Verlust zu verarbeiten

Mit den Eskapaden und Fehltritten war mit Ende 20 dann Schluss. Er habe sein Leben ändern müssen, bekannte er. Denn anders als sein draufgängerisches, spitzbübisches Auftreten ahnen ließ, verbarg sich hinter der Fassade der Zwölfjährige, der seine geliebte Mutter verloren und ihren Tod nie verarbeitet hatte. Als sich im vergangenen Sommer der 20. Todestag seiner Mutter Diana jährte, berichtete er erstmals öffentlich von seinen psychischen Problemen nach dem großen Verlust.

„Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt und mich geweigert, an meine Mutter zu denken“, sagte Harry. Er habe zwischen Angstzuständen und Aggressionen geschwankt. Mehrmals sei er vor einem Zusammenbruch gestanden. Mit 28 Jahren suchte er sich psychologische Hilfe.

Auch mit seinem Bruder William habe er nie wirklich über den Tod der Mutter gesprochen – bis vor Kurzem. Gemeinsam mit Herzogin Kate unterstützen die Prinzen die „Heads Together“-Kampagne. Die drei setzen sich für psychisch Kranke ein und wollen das Stigma, das psychischen Krankheiten noch immer anhaftet, bekämpfen. In einem Video sprach das Trio 2017 auch über die eigenen Erfahrungen und das Trauma, mit dem William und Harry leben. Wie sie mit dem Tod der Mutter umgegangen sind. Sie hätten nicht genug über ihre Mutter gesprochen.

„Ich habe immer gedacht: Was bringt es, über die Vergangenheit zu sprechen? Was bringt es, über etwas zu sprechen, was dich traurig macht? Es ändert nichts, es bringt sie nicht zurück“, sagte Harry. „Wenn man so zu denken anfängt, kann das sehr schädlich sein.“ William habe immer wieder versucht, mit ihm zu reden, die Erinnerungen wach zu halten. „Aber für mich war es mehr: Ich will nicht daran denken.“ Dazu setzt sich Prinz Harry für Veteranen ein. Er gründete die „Invictuis Games“, einen jährlichen Sportwettbewerb für Kriegsversehrte.

Und dann kam Meghan

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ausgerechnet der waghalsige „Robbie Williams der Royals“, dem die hübschen Mädchen in Scharen zu Füßen lagen, und die hübsche Schauspielerin begegnen würden, war eher gering. Doch das Schicksal – oder in ihrem Fall eine gewisse „Lady X“ – führte sie zusammen.

Es war einmal... Genauer gesagt, es war im Juli 2016, als diese gemeinsame Freundin ein Blind Date für Harry und Meghan arrangierte. Dem eigenen Bekunden nach wusste sie nur wenig über ihn. Und Harry? „Ich hatte noch nie etwas von ihr gehört“, gab er im Interview unumwunden zu. Und wie im Märchen verliebte sich der Prinz auf den ersten Blick: „Wann ich wusste, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns begegnet sind!“

Eine zweite Verabredung am nächsten Tag, fünf gemeinsam Nächte unter dem Sternenhimmel von Botswana drei Wochen später und ein knappes halbes Jahr unbeobachtendem Kennelernens später war ihre Liebe gewachsen. Auch wenn sie in Kanada lebte und er in London: „Wir haben nie länger als zwei Wochen getrennt voneinander verbracht“, sagte Markle.

Als in Großbritannien rassistische und sexistische Bemerkungen gegenüber Meghan fallen, lässt Prinz Harry eine geharnischte Mitteilung veröffentlichen. Manche Insider glauben, dass er Angst davor hatte, wieder eine Freundin zu verlieren, die dem Druck von außen nicht standhält. Selbst sein engstes Umfeld soll von dem scharfen Ton der Mitteilung überrascht gewesen sein.

Eines Novemberabends im vergangenen Jahr fasste sich der Prinz ein Herz. „Es war ein ganz gemütlicher Abend für uns. Wir wollten ein Hähnchen braten...“, erzählte die 36-Jährige im BBC-Interview. Da ging Harry auf die Knie und versuchte, um ihre Hand anzuhalten. Doch sie ließ ihn gar nicht ausreden. „Ich war noch gar nicht fertig, da sagte sie: ‚Kann ich Ja sagen? Kann ich Ja sagen?‘ Und dann gab es Umarmungen“, erinnerte sich der Prinz im BBC-Verlobungsinterview. „Ich hatte den Ring an meinem Finger und ich fragte: ‚Kann ich dir den Ring anstecken?‘“

Von ihrem ersten offiziellen Auftritt als Verlobte an begeistern die beiden mit ihrer offenen, herzlichen und unkomplizierten Art die royalen Anhänger. Ein bisschen Rebell ist Harry aber doch geblieben: Er folgte bei der Wahl seiner Braut dem Herzen, die gesellschaftlichen Konventionen des britischen Königshauses konnten ihn nicht aufhalten. Denn seine Meghan ist geschieden, US-Amerikanerin und Bürgerliche. Umstände, die noch König Edward VIII. vor 82 Jahren die Krone kosteten. Der Onkel der Queen dankte im Dezember 1936 ab, um Wallis Simpson heiraten zu können.

Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George‘s Chapel auf Windsor Castle. Queen Elizabeth wird Meghan dann – wie es Tradition ist – in den Adelsstand erheben. Welchen Titel das Ehepaar tragen wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Ob sie – wie es sich für ein Märchen gehört – glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben werden, das kann nur die Zeit zeigen.