Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Seit 20 Jahren ist Manfred Primisser diplomierter Krankenpfleger. Im Zuge einer Weiterbildung absolvierte er unlängst ein fünfwöchiges Praktikum an der Innsbrucker Klinik. Dabei, so Primisser, sei er Zeuge eines Vorfalls gewesen, der ihn letztlich eine positive Bewertung seines Praktikums gekostet habe: Bei der Behandlung einer Patientin habe die Ärztin eine Drainagewunde ohne Lokalanästhesie genäht. „Der Frau ist es dabei nicht sehr gut gegangen. Sie hat geweint und sich bei mir festgekrallt vor Schmerzen“, erzählt Primisser. Dabei habe er noch vor der Nahtversorgung die Ärztin gefragt, ob es denn üblich sei, so eine Wunde ohne Betäubung zu nähen. „Nach der Versorgung ist mir von der Station Kompetenzüberschreitung vorgeworfen worden und zum Abschluss meines Praktikums ist dieses negativ beurteilt worden“, berichtet Primisser. Nun müsse er in seiner Freizeit und auf eigene Kosten das gesamte fünfwöchige Praktikum wiederholen. Seitens der Patientenvertretung sei ihm bestätigt worden, dass die Ärztin die Behandlung nicht korrekt durchgeführt habe. „Sie hätte die Patientin vorher fragen müssen, ob sie auf die Lokalanästhesie verzichten möchte“, so Primisser.

„Dinge kritisch zu hinterfragen, ist wichtig und zulässig“, erklärt dazu die stellvertretende Pflegedirektorin der Tirol Kliniken Aloisia Angermair. „Was aber natürlich nicht geht, ist so etwas vor der Patientin klären zu wollen, weil diese dadurch völlig verunsichert wird.“ Die Kritik an der Behandlung, so Angermair, sei letztlich nicht ausschlaggebend für die negative Beurteilung des Praktikums gewesen. Es sei vielmehr die Summe mehrerer Vorfälle gewesen, weshalb die Einheit wiederholt werden muss.

Aus medizinischer Sicht sei eine Betäubung bei der Versorgung solcher Drainagewunden auch nicht unbedingt sinnvoll, erklärt der Leiter der Klinik für Neurochirurgie, Claudius Thomé. Denn bei einer entzündeten Wunde wirke das Lokalanästhetikum nicht so, wie es sollte. Daher werden diese Wunden im Sinne der Patienten mit einer hauchdünnen Spezialnadel und lediglich einem Stich genäht – während bei einer Betäubungsspritze mehrere Stiche zur Verteilung des Narkosemittels notwendig wären.