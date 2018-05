Von Denise Daum

Innsbruck – Locker, spontan, humorvoll, aber klar in seinen Aussagen: Bischof Hermann Glettler zog beim ersten Innsbrucker Gipfelgespräch die Zuhörer in seinen Bann. Der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein, die Tiroler Tageszeitung und der ORF Tirol baten den Bischof auf die Seegrube, wo er in entspannter Atmosphäre mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und dem stellvertretenden Chefredakteur des ORF Tirol, Robert Unterweger, darüber sprach, was ihm am Herzen liegt.

Seit einem halben Jahr ist Hermann Gletter Bischof der Diözese Innsbruck – und hat in Tirol schon viel gelernt. „Ich bin jetzt bei Lektion fünf. Von 100“, lacht der gebürtige Steirer. Die Tiroler seien im Übrigen bei Weitem nicht so stur, wie ihnen oft nachgesagt wird, konstatiert der Bischof, der von Anfang an in einen intensiven Dialog mit den Menschen in Tirol getreten ist. Für eine erste Bilanz über seine Arbeit sei es allerdings zu früh. „Aber die Diözese Innsbruck steht noch“, freut sich der Bischof, der übrigens „Innschbruck“ sagt. Um beim Tirolerischen zu bleiben: „Zach“ sind für den Bischof so manche aktuelle Diskussionen: rund um das Nächtigungsverbot beispielsweise. „Das ist der falsche Zugang. Wir müssen die Armut bekämpfen, nicht die Armen vertreiben.“

Bei der Diskussion um das Kopftuchverbot – für ihn „nur ein Stück Stoff“ – würde der Bischof lieber den Ball flachhalten. „Das stärkt nur die Radikalen“, glaubt er. Bei der Vollverschleierung könne er allerdings nicht mit. „Ich bin total gegen die Vollverschleierung. Ich möchte wissen, mit wem ich rede.“ Klartext müsse auch geredet werden, wenn es um radikale Formen der Religion geht. „Wir können schon sagen, dass wir eine radikale Form des Islam bei uns bitte nicht wollen“, betont der Bischof. Er verwahrt sich aber dagegen, Muslime unter Generalverdacht zu stellen – „das verletzt“. Vielmehr tritt er für eine gesunde, offene Umgangsweise miteinander ein. „Ich möchte, dass Muslime bei uns gut leben können.“ Konflikte müssten normal und besonnen ausgetragen werden. Bei den Tirolern spürt Glettler viel Herz. Dort, wo die Bevölkerung in Berührung mit Flüchtlingen gekommen ist, gebe es viele schöne Beispiele.

Weniger schön sei, dass die Kirche und ihre Orden sich schwertun, Nachwuchs zu finden. „Vielleicht braucht es neue Formen von spirituellen Gemeinschaften. Wir müssen flexibel auf die gesellschaftliche Entwicklung reagieren. Die Kirche ist zu sehr in ihren alten Kastln.“ Bischof Glettler könnte sich beispielsweise eine zeitliche Begrenzung vorstellen – so etwas wie Teilzeitklöster. „Für viele ist der Auf-Lebzeit-Gedanke abschreckend.“ Dabei sei die spirituelle Sehnsucht bei den Menschen da. „Wir streben doch alle nach der Sättigung der Seele.“

Warum junge Menschen oft nur noch wenig mit der Kirche anfangen können, liegt für ihn an der fehlenden Lebendigkeit der Kirche. Das Wort Gottes sollte verständlicher kommuniziert werden. Man müsse sich öffnen und lebendig sein, „ohne krampfhaft cool sein zu wollen“.

Apropos cool – das wäre es für ihn, mit dem Papst mal auf ein Bier zu gehen. „Vielleicht gelingt mir das bald. Ich muss nämlich nach Rom zur Ausbildung für Baby-Bischöfe. Da ist auch ein Treffen mit Papst Franziskus eingeplant“, erzählt Glettler. Immer wieder auf ein Bier geht der Bischof „mit den normalen Menschen“ – die seien auch am wichtigsten. Ein besonderes Herz hat der Bischof für jene, die oft vergessen und ausgegrenzt werden: Einsame, psychisch Kranke, Alleinerzieherinnen, Arbeitslose. Glettler wünscht sich, dass Menschen Zivilcourage – übrigens auch ein „Herzensanliegen“ – zeigen und füreinander da sind.

Herz zeigten auch Bluatschink, die das Gipfelgespräch mit Schwung und Begeisterung musikalisch begleiteten – unentgeltlich. Ihr Honorar kommt dem Bischof-Stecher-Verein zugute. Das Innsbrucker Gipfelgespräch bildete den Auftakt zur Initiative „Offene Herzen“ des Stecher-Vereins. Über 60 Personen, Gruppen und Einrichtungen beteiligen sich an der Initiative rund um den Herz-Jesu-Freitag und zeigen mit diversen Veranstaltungen Herz. Herz für jene Mitmenschen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind.

