Von Anita Heubacher

Innsbruck – Auf öffentlichen Grillplätzen wie jenen in Innsbruck Kranebitten prallen auch Welten aufeinander: jene des Tirolers, der am liebsten im eigenen Garten den Griller anwirft, und jener, die im öffentlichen Raum den Rauch aufsteigen lassen, auch weil es die eigene Wohnsituation nicht anders zulässt. Offensichtlich ist die Integration der inzwischen alteingesessenen Migranten aus den 70er-Jahren und deren Nachkommen immer noch eine Herausforderung, zu der sich durch die Flüchtlingswelle 2015 eine neue Aufgabe dazugesellt: Menschen mit noch unterschiedlicheren Lebenswelten in Tirol zu integrieren.

1. Johannes Gstir, Leiter der Integrationsstelle beim Land, kennt beide Gruppen. Die Community-Bildung der ersten großen Zuwanderungswelle habe die Integration der ehemaligen Gastarbeiter erschwert, meint Gstir. „Die Leute blieben unter sich“, sagt er. „Wenn man sieht, mit welcher Emotion Zuwanderer für den türkischen Präsidenten Erdogan demonstrierend auf die Straße gehen, löst das Irritationen aus. Zu Recht. Aber das ist nur ein Teil der Realität. Das sind Spitzen, die auffallen. Viele Gastarbeiter leben völlig problemlos hier.“

Die Flüchtlingswelle 2015 habe Menschen aus noch unterschiedlicheren Kulturen, oft auch mit psychischen Belastungen nach Tirol gebracht. Wie viele der 2015 in Tirol Gestrandeten tatsächlich heute noch hier sind, lässt sich schwer sagen. „Viele Flüchtlinge mit Status zieht es nach Wien und auch jene, die keinen positiven Asylbescheid bekommen haben und illegal hier sind, tauchen in der Anonymität der Großstadt unter.“ In Tirol wurden 6500 Asylwerber zu Höchstzeiten 2016 betreut. Heute sind es an die 4000. Rund 45 Prozent der Asylverfahren enden in Österreich mit der Anerkennung als Flüchtling oder als subsidiär Schutzbedürftiger.

Für die Flüchtlinge, die in Tirol leben würden, gebe es nach wie vor eine große Bereitschaft der Zivilbevölkerung zu helfen, sagt Gstir. Allerdings würden ehrenamtliche Helfer schwerer als Profis damit umgehen können, wenn Flüchtlinge nicht erwartungsgemäß reagierten. „Tatsächlich ist der Druck auf Flüchtlinge, dankbar zu sein, sehr hoch.“

Der Begriff der Integration hat sich laut Gstir im Laufe der Jahre geändert. Früher habe man unter Integration eine Assimilierung der Ausländer, also eine höchstmögliche Anpassung der Migranten an die heimische Lebensweise, verstanden. „Heute versteht man unter Integration, es möglich zu machen, miteinander zu leben.“

Von einem Werteunterricht hält der Experte wenig. „Die Eckpunkte zu vermitteln, kann hilfreich sein. Niemand kann aber seine Prägungen ablegen.“ Über Gesetze müsse man nicht diskutieren, alles andere sei verhandelbar, meint er. „Bei aller Freiheit, die unsere Gesellschaft bietet, ist es für Menschen mit völlig unterschiedlichen Lebensvorstellungen trotzdem sehr schwer, sich einzuleben.“

2. Anton Kern, der Leiter des Arbeitsmarktservice Tirol, durchforstet seine Unterlagen: 1561 Personen, die ab 2015 als Flüchtlinge anerkannt wurden, waren beim AMS 2017 als arbeitssuchend gemeldet. 34 Prozent davon haben laut Kern einen Job angenommen. „Wir sehen nicht, wie lange die Arbeitsverhältnisse dauern. Aber 34 Prozent ist ein guter Wert.“ 70 Prozent der mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Tirol

Wichtig sei, dass Flüchtlinge die Sprache beherrschen. Deutschkurse hätten 792 der 1561 Flüchtlinge besucht. Nun droht dem AMS eine Kürzung der Budgetmittel für Sprachkurse. „Ohne Deutschkenntnisse lässt sich aber kaum ein Job finden“, warnt Kern.

Im März hatte ein interner Revisionsbericht über die Schwierigkeiten, Flüchtlinge am Arbeitsmarkt zu vermitteln, österreichweit für Aufsehen gesorgt. Syrern oder Afghanen fehle es oft am Willen, zu arbeiten, war im Bericht zu lesen. Kern wollte das damals und auch gestern nicht bestätigen. „Das lässt sich nicht an Nationen festmachen. Es gibt Einzelfälle. Manche Flüchtlinge sind aufgrund der Kriegswirren psychisch erkrankt.“ Der Revisionsbericht habe sich auf den Wiener Arbeitsmarkt bezogen.

3. Beate Palfrader als Landesrätin für die Integration der Flüchtlingskinder in den Schulen und Kindergärten zuständig, bezeichnet die Beschulung „als eine sehr große Herausforderung für alle Beteiligten“. Es habe zusätzlicher Planstellen bedurft, die das Land zur Verfügung gestellt habe. Die Zahl der Flüchtlingskinder und Jugendlichen sei von Juli 2016 von 1566 bis Mai 2018 um 39 Prozent auf 956 zurückgegangen. Allerdings habe der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund und oft schlechten Deutschkenntnissen zugenommen und liege derzeit bei 21,3 Prozent. Die von der Bundesregierung geplanten Deutschförderklassen begrüßt die Landesrätin.

In Tirol laufe die Integration der Flüchtlingskinder besser als in anderen Bundesländern. Das liege auch an den neu installierten Pädagogischen Beratungszentren, die als Anlaufstelle für Direktoren dienen würden.