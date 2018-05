Kramsach – Zusammen mit einigen Bekannten unternahm am Samstag eine 51-Jährige eine Wanderung in der Wildschönau. Die Gruppe machte sich am Nachmittag von der Bergstation der „Marchbachbahn“ in Richtung der „Anton Graf Hütte“ auf. Nach einiger Zeit trennte sich die Deutsche von ihren Begleitern. Sie wollte wieder zurück zur Bergstation.

Die 51-Jährige verirrte sich jedoch – und geriet auch noch in einen starken Gewitterregen. Völlig durchnässt stürzte sie immer wieder, als sie versuchte, über teils steiles Waldgelände zurückzugelangen. Sie blieb unverletzt.

Schließlich setzte die Deutsche einen Notruf ab. Die Bergrettung Wörgl/Niederau fand die 51-Jährige und brachte sie zurück zu ihren Bekannten. (TT.com)