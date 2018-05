Innsbruck — An Meghan Markles Stelle zu sein, haben sich vergangenen Samstag wahrscheinlich so einige gewünscht. Der Süßigkeitenhersteller Super Dickmann's hat versucht, die Idee in einem Werbeposting umzusetzen — und ist damit gehörig ins Fettnäpfchen getreten. Mit Brautkleid, Blumenstrauß und Krönchen setzte die Firma einen braunen Schokokuss in Szene und betitelte das Bild mit dem Wortspiel "Ein Schaum in Weiß". In der Bildunterschrift erläuterte sie den Gedanken mit einem Ausspruch des Schokokusses: "Was guckt ihr denn so... wollt ihr heute etwa nicht auch Meghan sein?"

Verbale Unfälle

Dass es keine gute Idee war, die Braut mit afroamerikanischen Wurzeln mit der schokoladigen Süßigkeit in Verbindung zu bringen, bekam Super Dickmann's von den Nutzern zu spüren — ein regelrechter Shitstorm brach los, wie meedia.de berichtete. Grund dafür dürfte eine schon sehr weit gestiegene Toleranzgrenze nach der Hochzeitsübertragung im ZDF sein: Meghan Markles Wurzeln wurden von der Runde der Society-Experten im Live-Talk facettenreich kommentiert um nicht zu sagen penetrant thematisiert. Die größten verbalen Unfälle des Gesprächs hat Frederik Schindler von der taz zusammengetragen und dadurch die Debatte angestoßen.

Er zitiert etwa ZDF-Moderator Norbert Lehmann: „Ist die Queen da so großzügig und sagt: ,Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten', ich sag es mal so salopp" und darauf die Antwort der Adelsexpertin Julia Melchior: „Jetzt halt dieses bunt gemischte Paar, das ist ein großer Zugewinn."

Vorwurf des Rassismus und Sexismus

User geben sogar so fragwürdige Statements wie „Eine solche Frau hätte man früher als Mätresse gehalten." wieder. Auch wenn hier wiederum Kommentare aus der englischen Bevölkerung zitiert wurden, fragt man sich doch, warum die Moderatoren solche Aussagen überhaupt in den Raum stellen. ZDF muss sich jetzt den Vorwurf des Rassismus und Sexismus gefallen lassen — reagiert hat der Sender bislang noch nicht wirklich. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Branchendienst DWDL: „Neben den Kommentaren auf Twitter erreichten den ZDF-Zuschauerservice Anrufe und Mails von Zuschauern mit Fragen sowie Lob und Kritik zu unterschiedlichen Aspekten der Übertragung. Die Kritik nehmen wir ernst."

Super Dickmann's entschuldigt sich

Was den "Schaum in Weiß"-Post angeht: Der wurde mittlerweile von der Timeline von Super Dickmann's gelöscht, die kritischen Kommentare dazu wurden ebenfalls entfernt. Am Montagmorgen kam dann auch die offizielle Entschuldigung der Firma, wieder aus der Sicht des Schokokusses geschrieben: „Das diskutierte Bild zeigt — wie alle meine Bilder — mich selbst und es ging mir in Gedanken an die große Hochzeit, um meinen Traum in Weiß." Und weiter: „Die Welt von Super Dickmann's ist bunt und vielfältig und fern von rassistischen Gedanken." (siehe Tweet weiter oben im Artikel) Kurz darauf wurde das Bild von der Seite entfernt. (anl)