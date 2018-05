Essen - Die Idee für die symbolische Geste sei beim jährlichen gemeinsamen Fastenbrechen im Rathaus besprochen und im Eilverfahren mehrheitlich beschlossen worden: So beschrieb das auf "Ethno-Satire" spezialisierte Web-Portal Noktara.de den Entschluss der Stadt Essen, ihren Namen während des Ramadans in "Fasten" zu ändern. "Vertreter der örtlichen Moscheegemeinden" hätten Oberbürgermeister Thomas Kufen "eine Petition mit über 5000 Unterschriften" vorgelegt, in der die temporäre Namensänderung als "Zeichen der Integration" gewünscht werde. Zynische Satire möchte man meinen — wie es die Noktara-Macher Soufian El Khayari und Derya Sami Saydjari auf ihrer Webseite in einem ausführlichen FAQ auch erklären.

Essen wird zu „Fasten"

Das ungarische Staatsfernsehen hatte das offenbar übersehen. Am Pfingstsonntag berichtete der staatliche Nachrichtensender M1 in seiner wichtigsten Nachrichtensendung „Híradó" über die Pläne der Stadt im Ruhrgebiet. Das berichtete das deutsche Nachrichtenportal RP-Online. Bebildert wurde die Meldung demnach mit einem Screenshot der Satire-Meldung auf Noktara.de, die den Titel „Essen benennt sich wegen Ramadan in Fasten um" trägt.

Auf dem Bild zur Meldung ist ein Ortsschild zu sehen, auf dem „Essen" durchgestrichen ist, und das vermeintlich aktuelle Schild mit dem Namen „Fasten" darauf. In der Story auf Noktara.de heißt es ja schließlich auch, dass auch die Ortsschilder temporär gewechselt werden sollen: „Oberbürgermeister Thomas Kufen gab weiterhin an, dass man mit den neuen Ortsschildern das Image der Stadt wieder aufpolieren wolle, welches durch die umstrittenen Entscheidungen der Essener Tafeln (wir berichteten hier) angekratzt wurde."

Full circle: German Onion-like site posts satire ("Essen renamed to Fasten to honor Ramadan"), Hungarian govt media presents it as serious news (no, really), German Onion-like site cracks joke about Hungarian govt media. Yaaaay?...https://t.co/qdafEwUJAI

— Molnár László (@lacalaca85) 21. Mai 2018

Faszination für deutsche Flüchtlingspolitik

Wie meedia.de berichtet, beschäftigte sich die ungarische Nachrichten-Sendung vor der angeblichen Umbenennung von Essen mit Randale in zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden. Geschichten, die mit Deutschland in Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migration zu tun haben, scheinen die Redakteure der Sendung offenbar besonders zu faszinieren. RP Online merkt in ihrem Bericht auch an, dass die ungarischen Medien immer wieder kritisch über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel berichten würden.

Hungarian state TV (M1) fell for a German satirical site's fake story on Ramadan name change ???? they reported that the town of Essen decided to change its name to Fasten because of muslims #hirado #noktara pic.twitter.com/rRQm1Jo42T

— Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) 22. Mai 2018