Innsbruck – In Märchen gehört die böse Stiefmutter, die ihrer Stieftochter nach dem Leben trachtet, zum Standardinventar. Auch in vielen der 80.400 österreichischen Patchworkfamilien (Stand 2017) spielt die Stiefmutter eine Hauptrolle. Meistens ist sie freilich nicht gemein, sondern eher verunsichert und überfordert. Die Journalistin Barbara Tóth – selbst „Stiefmutter“ – hat sich mit den Problemen und Chancen dieser „Bonusmütter“ auseinandergesetzt.

Stiefmütter haben ein echtes Imageproblem. Warum eigentlich?

Barbara Tóth: Wir leben in einer traditionellen Gesellschaft, in der die Patchworkfamilie immer noch als nicht echte, unvollständige, Zweiter-Versuch-Familie gesehen wird. Außerdem wirken die bedrohlichen Grimm’schen Märchenfiguren ganz stark nach. Ich kann mich noch erinnern, wie mich mein Stiefsohn bei der Frage „Bist du jetzt meine Stiefmutter?“ ängstlich angeschaut hat.

Wenn der Begriff „Stiefmutter“ so negativ besetzt ist, wäre es vielleicht Zeit für einen neuen Namen …

Tóth: Mir gefällt das französische Wort für Stiefmutter: belle-mère, Schönmutter. Aber auch Beutemutter klingt lustig, Humor schadet nie. Am besten macht die Frau sich das aber mit den Stiefkinder­n aus. „Freundin von“ oder „zweite Frau von“ ist jedenfalls nicht schmeichelhaft.

Sie haben zwei leibliche Söhne und zwei – wie Sie es nennen – Beutekinder. Wie ging es Ihnen anfangs in Ihrer Stiefmutterrolle?

Tóth: Da war zum einen Freude, weil ich immer schon die Sehnsucht nach einer Sippe bzw. Großfamilie hatte. Zum anderen spürte ich Überforderung, weil ich nicht wusste: Wie soll ich mich verhalten? Was soll ich zu den Kindern sagen? Soll ich mich mit den Ex-Frauen meines Mannes anfreunden oder nicht? Ich hatte viele Fragen und bekam wenige Antworten. Während in den USA sogar ein eigenes Magazin für Stiefmütter am Markt ist, gibt es bei uns kaum Ratgeber.

Welchen Fehler machen viele Neu-Stiefmütter?

Tóth: Zu glauben, eine Patchworkfamilie funktioniere wie die idealisierte klassische biologisch­e Familie. Das tut sie nämlich nicht. Man braucht andere Regeln, Gelassenheit, muss viel ausverhandeln, gut planen, seine eigenen Rituale z. B. für Weihnachten oder Geburtstage entwickeln und keine Machtkämpfe darüber ausspielen. Das ist anstrengend, aber man kann auch sehr kreativ und unkonventionell sein. Also: Geht es entspannt an! Ihr braucht keine zweite „Happy Family“ zu gründen!

Sie sprechen von der Eifersucht als Dauergast in einer Patchworkfamilie. Ist Widerstand zwecklos?

Tóth: Da müssen sich Familien helfen lassen. Ich plädiere grundsätzlich dafür, sich psychologische Unterstützung von Profis zu holen. Von einer schwedischen Freundin etwa weiß ich, dass das in ihrem Land ganz normal ist.

Wie schnell können Stiefmütter mit ihren „neuen“ Kindern eine emotionale Bindung aufbauen?

Tóth: Viele Stiefmütter haben den Anspruch, ihre Stiefkinder sofort so zu lieben wie die eigenen. Aber: Die Kinder haben ja eine Mama, der gegenüber sie loyal sein wollen. Ist die Stiefmutter in ihrem „Liebenwollen“ zu ehrgeizig, sorgt das bei allen für Stress. Natürlich darf sie den Kindern Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit geben, aber die Beziehung muss erst wachsen. Dann kann eine nachhaltige, tolle Verbindung entstehen.

Apropos wachsen lassen: Vier bis fünf Jahre dauert es laut Psychologen, bis eine Patchworkfamilie zusammenfindet, jeder seinen Platz darin hat und sich Routine einstellt. Warum dauert das so lange?

Tóth: Weil zwei Universen zusammentreffen. Es dauert eben Jahre, sich richtig kennen zu lernen, seine Vorgeschichten aufzuarbeiten, um sich schließlich akzeptieren und wohlfühlen zu können.

Und viele scheitern auch daran …? Tóth: … genau weil es dies­e vielen Vorgeschichten und auch Verletzungen gibt. Manchmal unterstützen die Ex-Partner die neue Beziehung nicht, halten Besuchsrechte nicht ein. Oder die Kinder untereinander verstehen sich nicht oder Stief­eltern und Stiefkinder lehnen sich ab. Es gibt da viele Sollbruchstellen.

Der Aschenputtel-Effekt bezeichnet das Phänomen, dass leibliche Kinder besser behandelt werden als Stiefkinder und letztere aufgrund von Vernachlässigung sogar häufiger zu Tode kommen. Was hat es damit auf sich?

Tóth: Das sind äußerst umstrittene Studien, die vor allem Familien mit finanziellen Schwierigkeiten angeschaut haben. Wenn es ökonomisch passt, tun sich Patchworker natürlich leichter. Denn Patchwork muss man sich auch leisten können: große Wohnungen, in denen jeder seinen Rückzugsort hat, eine doppelte Garnitur an Kleidung, Fahrrädern etc.

In Österreich kämpfen Patchworkfamilien auch mit der Gesetzeslage. Was müsste sich ändern? Tóth: Dass Kinder nach Trennungen beiden Elternteilen halbe-halbe zugesprochen werden. Es ist ja fürchterlich und absurd, wenn ein Kind seinen Vater plötzlich nur noch jedes zweite Wochenende sehen kann. Wenn ein Elternteil wegzieht, muss man andere Lösungen finden, aber die Symmetrie, dass also jeder gleich viel von den Kindern hat, bleibt ein Thema.

Ein Rezept für den Alltag als Stiefmutter gibt es Ihrem Buch zufolge nicht. Was aber würden Sie jeder Neo-Beutemutter raten? Tóth: Sprich mit ganz vielen erfahrenen Stiefmüttern! Informiere dich!

Das Interview führte Kathrin Siller