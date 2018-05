Von Brigitte Warenski

Innsbruck – 570 Euro Warmmiete pro Monat für ein 14 Quadratmeter großes Studentenzimmer, über 5000 Euro pro Quadratmeter (plus Nebenkosten) für eine Eigentumswohnung: Der Wohnungsmarkt in Innsbruck ist seit vielen Jahren überhitzt und die Lage wird sich weiter zuspitzen. „Die Nachfrage sowohl bei Miete als auch bei Kauf ist um ein Vielfaches höher als das Angebot“, sagt der bundesweite Berufsgruppensprecher der Immobilienmakler Arno Wimmer.

Wenig Entlastung werden auch die 3000 geförderten Wohnungen inklusive studentischem Wohnen bringen, die in den kommenden sechs Jahren gebaut werden sollen. „Wenn man das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre ansieht, dann bräuchte es rund 1000 Wohneinheiten – aber pro Jahr. Zudem gibt es kaum gefördertes Eigentum. Und hier bräuchte es ganz klar ein vernünftiges Verhältnis zwischen geförderten Miet- und Eigentumswohnungen“, sagt Wimmer. Die Wohnungen am freien Markt mit derzeit meist über 5000 Euro pro Quadratmeter „kann sich die Mittelschicht einfach nicht leisten. Da bleibt nur als Alternative, an die Peripherie auszuweichen.“

Zusätzlich Druck auf den Wohnungsmarkt machen die Vermietungen durch Airbnb: „Und da gibt es in Innsbruck bereits einige hundert mit steigender Tendenz“. Wimmer meint, dass „es hier gilt, endlich Maßnahmen zu setzen, weil diese Wohnungen dem regulären Markt entzogen werden. Die Politik kennt das Problem ja schon seit Jahren.“ Letztendlich sind es auch die rund 33.000 Studenten, an die viele Wohnungen in guter Innenstadtlage zu beträchtlichen Mieten vergeben werden. Und weil Studenten, Singles wie Familien in Innsbruck oft lange auf der Suche sind, um eine leistbare Wohnung zu finden, nützen das die schwarzen Schafe aus, die es in jeder Branche gibt. „Es gibt den einen oder anderen Makler, der Provision für eine Besichtigung verlangt oder einen sonstigen Vergütungsanspruch stellt, bevor ein Kaufvertrag zustande kommt. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es solche Ansprüche nicht gibt. Sie gelten erst, wenn der Miet- oder Kaufvertrag unterzeichnet wird.“ Belangt werden können diese Makler aber nicht: „Das ist klar standeswidrig, aber da sind uns als Kammer die Hände gebunden.“

Die angekündigte Leerstanderhebung sieht Wimmer skeptisch. „Wie soll man den Leerstand erkennen? An der Stromrechnung? Das wird sicher mit der neuen Datenschutzverordnung noch viel schwieriger. Und was wird als Leerstand gerechnet? Wenn ein Mieter im Juni kündigt und ab Oktober an Studenten vermietet wird, ist das ein echter Leerstand?“