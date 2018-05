Innsbruck – Böse Überraschung für einen Wohnungsmieter im Innsbrucker Stadtteil Wilten: In der Nacht zum 14. Mai wurde der Mann äußerst unsanft aus dem Schlaf gerissen. Und zwar von Beamten der Spezial-Einheit Cobra, die mit einem Rammbock die Wohnungstür einschlugen. Jetzt verlor er auch noch seine Unterkunft.

Auslöser für die drastische Amtshandlung war eine vermeintliche Entführung im Innsbrucker Waltherpark. „Eine Zeugin hatte am Samstagabend beobachtet, dass zwei Männer eine Frau in einen Kastenwagen gezerrt haben“, bestätigt Thomas Willam Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Der Auftakt für umfangreiche Ermittlungen.

Im Lauf des Abends gelang es den Polizeibeamten, den Kastenwagen anhand des Kennzeichens und der Beschreibung der Zeugin im Innsbrucker Stadtteil Wilten aufzuspüren. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, wohnte der Zulassungsbesitzer in unmittelbarer Nähe in einem Mehrparteienhaus im Edith-Stein-Weg. Weil zu befürchten war, dass sich das Entführungsopfer in seiner Wohnung befand, „haben wir eine Hausdurchsuchung angeordnet“, bestätigt Willam. Doch der Cobra-Einsatz ging buchstäblich ins Leere – vom Opfer fehlte jede Spur, nur der Kastenwagen-Besitzer befand sich in der Wohnung. Und der gab an, seinen Klein-Lkw an zwei Freunde verliehen zu haben. Das mit der Entführung „war auch nicht allzu massiv“, sagt Willam. Offenbar waren es Bekannte, die die Frau gegen ihren Willen mitgenommen haben: „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung, der Strafrahmen reicht bis zu drei Jahren Haft. Alle sind auf freiem Fuß.“

Dennoch hat die Geschichte für den vermutlich nur am Rande beteiligten Kastenwagen-Besitzer ein böses Nachspiel. Er verlor nach dem Cobra-Einsatz die Wohnung am Edith-Stein-Weg und musste ausziehen. Für einige Nachbarn eine eher erfreuliche Entwicklung: „Immer wieder gab’s Probleme, vor allem in den Nächten war es oft furchtbar laut.“ (tom)