Von Helmut Wenzel

Grins, München — Fast lautlos auf der Straße gleiten, von 0 auf 100 in weit weniger als zehn Sekunden durchstarten und die Umwelt nicht mehr mit CO2-Emissionen belasten: Das sagen Tiroler E-Mobil-Besitzer, nachdem sie sich von ihrem Benziner oder Diesel-Pkw getrennt haben. Die Nachteile der elektrischen Flitzer würden aber immer noch in der Reichweite, in der wiederholt genannten „Reichweitenangst" und im hohen Preis liegen.

Ein junger Wissenschafter aus Grins, Hannes A. Weiss (30), ist Leiter des Forschungsprojekts „Verlustarme Elektrobleche für energieeffiziente Antriebe". Es geht also um die Effizienz von Elektromotoren. Weiss arbeitet an der TU München, Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen. „Das Grundprinzip mit Spule und sich abstoßenden Magnetfeldern im Elektromotor bleibt immer gleich. Entscheidend für die Effizienz des Motors sind die magnetischen Eigenschaften seiner Hauptbestandteile", erläutert der Oberländer.

Hauptbestandteile sind so genannte Elektrobleche. Den Verarbeitungsprozess dieser Bleche haben Weiss und Kollegen der TU München untersucht. Es kommt darauf an, wie die Bleche geschnitten werden, um zum Beispiel Platz für die Kupferspulen zu schaffen. Jedes Blech muss einzeln in einer Presse gestanzt werden. Zum Schluss werden die Bleche zu kompakten Paketen verbunden. „Wir wollten herausfinden, wie die Verarbeitung der Elektrobleche durch den Stanzprozess die magnetischen Eigenschaften verändert", beschreibt der Wissenschafter die Aufgabenstellung des Projekts.

Fazit: Der heute verwendete Elektromotor ist keinesfalls ausgereift, das Spektrum der „Betriebszustände" des Motors ist breit, die Forscher erwarten Technologiesprünge. „In der Fertigung der Motoren sind Optimierungen möglich, in Hinblick auf ihre Effizienz steckt noch viel Potenzial." Der Tiroler Forscher ist überzeugt: Elektromobile können größere Reichweiten bei gleicher Strommenge erzielen. Zum heute überwiegend verwendeten Stromspeicher — der Lithium-Ionen-Batterie — sehen die Münchner Forscher hingegen „derzeit noch keine Alternative".

Wie kommt der junge Ingenieur dazu, sich mit einer Herausforderung zu beschäftigen, die eine Revolution in der Automobilindustrie bedeutet? Als er die HTL für Elektronik in Innsbruck besuchte, hat er immer wieder im elterlichen Spenglereibetrieb in Landeck-Perjen mitgeholfen. Von dort her kommt sein keinesfalls nur theoretisches Verständnis für den Werkstoff Metall bzw. für die Blechverarbeitung. Danach jobbte er in der Qualitätssicherung bei BMW und studierte Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik an der TU München. „Knochentrockene Vorlesungen gibt es dort nicht. Die Studenten beteiligen sich an Projekten, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden."

Aus den Erkenntnissen ihrer Forschung haben Weiss und sein Team bereits Empfehlungen für den Produktionsprozess von Elektromotoren erarbeitet. „Wir stehen mit Zulieferern in Kontakt, vorerst im deutschsprachigen Raum." Details zur Know-how-Verwertung möchte er aber noch nicht nennen. Nur so viel: „Die Gründung eines Start-ups und eine Rückkehr nach Tirol schließe ich nicht aus."

Von rund 4,9 Millionen Pkw, die laut Statistik Austria 2017 in Österreich zugelassen waren, haben derzeit 20.000 einen Elektromotor unter der Haube. Der Anteil der Stromer — noch magere 0,4 Prozent — ist im Vormarsch. Immerhin: Bei den Neuzulassungen lag Österreich 2017 im europäischen Spitzenfeld. Der Abstand zu Norwegen ist dennoch groß: Dort haben E-Mobile mit einem 53-Prozent-Anteil bei den Neuzulassungen bereits die Mehrheit erobert.