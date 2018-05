Von Catharina Oblasser

Lienz – Bei der Generalversammlung des Roten Kreuzes Osttirol zeigte Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher ganz offen seine Freude über eine bevorstehende Neuerung: Die soziale Servicestelle im Erdgeschoß des Gebäudes in der E.-v.-Hiblerstraße wird am 1. Juni eröffnet.

Bei diesem Pilotprojekt, das vorerst bis 2021 läuft, handelt es sich um eine Drehscheibe für soziale Belange. Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Lienz und mehreren Sozialarbeiterinnen will das Rote Kreuz eine Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lagen sein, bei der Integrationsarbeit unterstützen und Krisenintervention anbieten. Das Land zahlt jährlich 125.000 Euro dazu. Untergebracht ist die Servicestelle im Erdgeschoß des Neubaus, der an das bestehende Rotkreuz-Gebäude grenzt. Sie soll täglich von 7 bis 19 Uhr besetzt sein.

Diese Einrichtung ist nicht die einzige Neuerung, die beim Roten Kreuz Osttirol derzeit ansteht. Der Erweiterungsbau in der E.-v.-Hiblerstraße bietet außerdem eine große Tiefgarage, die schon benutzbar ist. Weiters entstehen Apartments für betreubares Wohnen und ein Sozialshop. Kleinlercher legt großen Wert darauf, zu betonen: „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, sondern mit allen anderen Hilfsorganisationen und -einrichtungen kooperieren und ein Netzwerk bilden.“

Die Neuerungen schlagen auch finanziell zu Buche, wie Finanzreferent Hansjörg Mattersberger erklärt. „Wir haben 2017 Erträge von drei Millionen Euro erwirtschaftet und hatten Aufwendungen von 2,5 Millionen Euro, zum Großteil sind das Personalkosten.“ Das Rote Kreuz beschäftigt im Bezirk 33 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Erweiterung kostet etwa 3,2 Millionen Euro, davon kommen 1,8 Millionen Euro aus Rücklagen. Der Rest wird über Darlehen finanziert.

Bei der Generalversammlung nannten Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher und Geschäftsführer Andreas Stotter eindrucksvolle Zahlen. Neben den Hauptamtlichen verfügt das Rote Kreuz mit Stand 2017 über etwa 450 ehrenamtliche Helfer. Es gibt Ortsstellen in Lienz, Sillian, Matrei und St. Jakob, die Rotkreuz-Jugend hat 132 Mitglieder im Bezirk. An den 33 Blutspendeaktionen im vergangenen Jahr nahmen 4229 Menschen teil. In der Tätigkeitsbilanz fielen Krankentransporte mit 13.316 Einsätzen am meisten ins Gewicht, 5302-mal rückte das Rote Kreuz zu Rettungseinsätzen aus.