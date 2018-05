Von Catharina Oblasser

Oberlienz – Seit zwölf Jahren ist der Oberlienzer Herbert Oberhauser Bezirkskommandant der Osttiroler Feuerwehr. Damals übernahm er das Amt von Ferdinand Draxl, der mitten in der laufenden fünfjährigen Funktionsperiode ausschied – aus Altersgründen. In drei Jahren wird es auch bei Oberhauser so weit sein. „Es gibt eine Regelung bei den Tiroler Feuerwehren, dass die aktive Zeit als Funktionär endet, wenn man das 65. Lebensjahr erreicht“, erklärt der Bezirkskommandant. Das wird bei Oberhauser im Jahr 2021 der Fall sein. Dann gibt es während der laufenden Periode eine so genannte Ersatzwahl.

Doch bis dahin ist Oberhauser als Kommandant noch voll Elan. Beim Bezirksfeuerwehrtag in Oberlienz wurde er in seinem Amt bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter Heinz Golmayer. Änderungen gibt es beim Posten des Kassiers: Auf Rupert Schwarzl (Kals), der das Amt 25 Jahre ausübte, folgt Markus Tönig (Hopfgarten). Und der neue Schriftführer heißt Christian Brugger (Nußdorf-Debant), der nach 15 Jahren Edi Gande­r (Lienz) ersetzt.

Die Bilanz für 2017 zeigt, dass die 40 Feuerwehren des Bezirks zu rund 1000 Einsätzen ausrücken mussten. Zwei Drittel davon waren keine Brände, sondern so genannte technische Einsätze, zum Beispiel bei Unfällen oder beim Austritt von Öl. Was den Osttiroler Feuerwehrleuten besonders im Gedächtnis geblieben ist: ein Brand in Untertilliach und einer in Arnbach. „Beide Male sind Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude völlig ausgebrannt“, erinnert sich Herbert Oberhauser. „Es entstanden Sachschäden von rund 1,5 Millionen Euro.“

Kein Bezirksfeuerwehrtag ohne Ehrungen: Der Landesverband vergab insgesamt fünf Auszeichnungen an langjährige Feuerwehrmänner. Alois Holzer und Peter Wibme­r (beide St. Johann im Walde) erhielten die Landesauszeichnung in Bronze. Das Ehrenzeichen in Silber wurde Gottfried Weitlaner (Sillian), Toni Kreuzer (Leis­ach) und dem scheidenden Bezirksschriftführer Edi Gande­r (Lienz) überreicht.