Die Polytechnischen Schulen (PTS) in Tirol kämpfen mit abnehmenden Schülerzahlen. In den vergangenen fünf Jahren sind tirolweit die Anmeldungen um rund zehn Prozent zurückgegangen. Waren es im laufenden Schuljahr noch 1591 Schüler, so geht man für das kommende Jahr von nur 1500 aus. Wenngleich das Büro des Landesschulrats auch festhält, dass hier einerseits noch Wechsel von anderen Schultypen an die PTS stattfinden werden — und die Schülerzahlen allgemein aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge sinkend sind. Außerdem gebe es regional sehr große Unterschiede.

Zuletzt wurde da und dort schon das Wort „Zusammenlegungen“ in den Mund genommen. „Ohne Mitwirkung der Schulerhalter (also Gemeinden und Gemeindeverbände) wird es aber zu keinen Zusammenlegungen kommen“, heißt es vom Landesschulrat. Es gelte speziell bei den Werkstätten zu diskutieren, welche Synergien möglich sind. Dabei spielen auch die mit der Bildungsreform einzuführenden Cluster künftig eine zentrale Rolle.

Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) sieht die Situation mit gemischten Gefühlen. „Um den Schultyp muss uns, was die Qualität anbelangt, keineswegs bange sein. Praktisch alle PTS-Schüler finden schon im Laufe ihres 9. Schuljahres einen Lehrplatz. Den Rückgang der Schülerzahlen beobachten wir aber mit Sorge.“

Palfrader will mit dem Bund weiter daran arbeiten, dass jene Jugendlichen, die das 9. Schuljahr in einem anderen Schultyp negativ abschließen, ein zehntes Jahr im Poly absolvieren können. Das ist bisher nicht möglich. „Wir bemühen uns massiv darum, dass dies durch den Bund ermöglicht wird“, erklärt Palfrader. Wie viele Schüler das tirolweit betreffen würde, lasse sich nicht sagen. (mw)