Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es ist eine der ersten Fragen, die es zu klären gilt, wenn bei der Leitstelle Tirol ein Notruf eingeht: Wo ist was passiert? Die rasche und vor allem richtige Antwort darauf kann im schlimmsten Fall sogar über Leben und Tod entscheiden – immerhin müssen die Rettungskräfte wissen, wohin sie der Einsatz führen soll. Während im Stadt- oder Ortsgebiet der Unfallort anhand markanter Punkte oder mithilfe der Straßenschilder meist relativ gut beschrieben werden kann, fällt das im Bereich von Singletrails mitten im Wald schon ungleich schwerer.

„Damit verunfallte Biker schnell und bestmöglich versorgt werden können und Rettungskräfte nicht lange suchen müssen, ist es wichtig, den Standort genau zu kennen“, erklärt LHStv. Josef Geisler. Das Land setzt daher derzeit in den großen Singletrailgebieten ein neues Sicherheits- und Rettungskonzept um. Dieses besteht aus Schildern, die im Abstand von rund 150 Metern entlang der Trails an gut sichtbaren Stellen angebracht werden. Darauf findet sich – neben der Notfallnummer – auch eine Zahl, die Auskunft über die genaue Position der Tafel gibt. Im Unglücksfall wird den Rettungskräften diese Nummer durchgegeben und die Helfer wissen sofort, wo sie den Verunfallten finden.

Bisher waren bei Unfällen die Wegbeschreibungen oft nur schwer zu interpretieren – vor allem von Touristen und damit Ortsunkundigen, wie Sabine Oswald vom Bikepark Innsbruck weiß. Aber auch unter Schock stehende Einheimische wissen oft nicht mehr, wo sie sich gerade befinden. „Ich liege hier am Berg. Davor war eine Forststraße. Und jetzt sind da überall Bäume“, ist laut Oswald die klassische Beschreibung der Örtlichkeiten durch ein Unfallopfer. „Nur leider trifft diese Beschreibung auf ziemlich viele Gegenden zu“, sagt sie. „Wir wollen unseren Bikern vor allem tolle Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten. Wir fühlen uns aber auch dafür verantwortlich, dass rasch und wirksam geholfen werden kann, wenn etwas passiert.“

Genau diese rasche Hilfe ist es, die auch die Tiroler Bergrettung leisten möchte. „Unser Anspruch in Tirol ist es, einen Fünf-Sterne-Tourismus zu bieten. Damit dieser gewährleistet werden kann, muss auch die Fünf-Sterne-Rettungskette funktionieren“, sagt Peter Veider von der Tiroler Bergrettung. „Mithilfe der Rettungspunkte können wir den optimalen Weg für Zugang und Abtransport bestimmen und das Material für den Bergeeinsatz gezielt auswählen“, so Veider.

Neben dem neuen System kann man aber weiter auch auf Altbewährtes setzen, sagt Bernd Noggler von der Leitstelle Tirol und meint damit die Notfall-APP für das Handy von Land, Leitstelle und Bergrettung. „Auch hier kann durch die genaue Ortung schnell und effizient geholfen werden.

Derzeit gibt es in Tirol rund 96 Singletrails mit einer Gesamtstreckenlänge von 220 Kilometern – und es wird weiter gebaut: Bis Ende des Jahres wird die Anzahl auf 112 Singletrails mit insgesamt über 300 Kilometern angewachsen sein. Das neue Rettungskonzept mit den grünen Info-Punkten soll in den kommenden Jahren auch auf das Wanderwegenetz in Tirol ausgeweitet werden.