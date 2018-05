Brixlegg – Offensichtlich aufgrund einer mangelnden Ladungssicherung fiel am Montag kurz nach 17 Uhr in Brixlegg eine Packung mit fünf Dämmplatten von der Ladefläche eines Lkw und prallte gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw. Die Windschutzscheibe wurde dadurch beschädigt und die 34-jährige Autofahrerin unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Der Lkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Kufstein, blieb unverletzt. (TT.com)