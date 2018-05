Fort Lauderdale – Große Ehre für Peter Zoller. Der Tiroler Quantenphysiker wurde gestern in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida mit dem Norman F. Ramsey-Preis ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde von der American Physical Society gestern erstmals verliehen und soll Verdienste auf dem Gebiet der Atomphysik und der Präzisionsmessung würdigen. „Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, als erster Wissenschafter mit dem Preis ausgezeichnet zu werden“, wird Zoller in einer Aussendung zitiert. Der Physiker, der an der Innsbrucker Universität lehrt, beschäftigt sich in seiner Forschung mit Themen der Quantenoptik und Quanteninformation. Besonders für seine Pionierarbeit über Quantencomputer ist der 65-Jährige weltweit bekannt. (TT)