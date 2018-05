Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Als Übersetzer unerwünscht, soll nicht mehr eingesetzt werden: So lautet sinngemäß die Dienstanweisung, die die Karriere eines Arabisch-Dolmetschers bei der Innsbrucker Polizei beenden dürfte. Der Grund: Der ursprünglich aus einem nordafrikanischen Staat stammende Mann wollte offenbar von Mitgliedern der Innsbrucker Dealerszene Suchtmittel kaufen. Pech für den Dolmetscher, dass Drogenfahnder des Stadtpolizeikommandos beim Verkaufsgespräch im Rahmen der Telefonüberwachung mithörten. Beamte also, für die der Dolmetscher schon bei so mancher Dealer-Einvernahme übersetzt hat.

Die Kriminalisten hatten auch gar nicht den Übersetzer im Visier. Vielmehr galt das Interesse der Beamten der nordafrikanischen Dealer-Szene. Umso größer die Überraschung, als der Polizei-Dolmetscher in die Überwachungsfalle tappte.

Dem Vernehmen nach ging es beim Geschäft um eine überschaubare Menge, wie sie von Konsumenten üblicherweise erworben wird. Aus rechtlicher Sicht wird der Übersetzer daher nicht allzu viel zu befürchten haben. Dennoch offenbart die Affäre einen wunden Punkt, von dem Polizei und Justiz gleichermaßen betroffen sind. Ermittler, Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte sind bei der Bewertung von Zeugen- bzw. Beschuldigten-Aussagen zunehmend auf die Dienste von Dolmetschern angewiesen. Von Übersetzern, deren Qualifikation oft nur aus einer mehr oder weniger perfekten Zweisprachigkeit besteht. So ist in der Dolmetscherliste des Innsbrucker Landesgerichts nur ein einziger beeideter und zertifizierter Experte für Arabisch eingetragen. Und der kann den tatsächlichen Bedarf (hauptsächlich durch die Nordafrikaner-Szene) bei Weitem nicht decken. Das führt dazu, dass die Behörden auf die Dienste von Taxlern, Kellnern etc. zurückgreifen müssen.

Aber nicht nur die schwer überprüfbare Sprachkompetenz macht Sorgen. Sondern auch die Schlüsselrolle, die ein Dolmetscher beispielsweise im Gerichtssaal spielt. Was ist, wenn er – aus Sympathie oder gegen Bezahlung – die entlarvende Aussage eines Zeugen abändert, um den Beschuldigten zu schützen? Die Chance, dass die falsche Übersetzung offenkundig wird, ist bei den meisten Verhandlungen und Polizeibefragungen gering bis nicht vorhanden. Da Kontrolle nur unzureichend möglich ist, spielt das Vertrauen eine manchmal ungesund große Rolle. Und das hat der Arabisch-Dolmetscher mit dem Interesse an Drogen eindeutig missbraucht.