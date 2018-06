Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Bis hierhin und nicht weiter: Zäune oder Mauern an Grundstücksgrenzen trennen, was nicht überschritten werden darf. Herein kommt nur, wer willkommen ist. Nur die Natur lässt sich nicht kontrollieren oder aussperren: Der Baum in Nachbars Garten hält sich nicht an Bebauungshöhen und die wild wuchernde Hecke nicht an vorgeschriebene Mindestabstände. Das strapaziert die gutnachbarschaftlichen Beziehungen, manchmal auch bis zum erbitterten Streit vor dem Bezirksgericht.

Damit es nicht so weit kommt, wurde bei der Landwirtschaftskammer eine Schlichtungsstelle eingerichtet, seit Frühlingsbeginn läutet beim Sachverständigen Manfred Putz vom Tiroler Gartenbauverein täglich mehrmals das Telefon. Meistens geht es dabei darum, ob es überhaupt erlaubt sei, an der Gartengrenze Hecken oder Bäume zu setzen, wie hoch diese sein dürfen und ob überhängende Äste oder austreibende Büsche von außen abgeschnitten oder gestutzt werden dürfen. Tatsächlich ist in Österreich – anders als in Deutschland – nicht der Besitzer der Pflanzen dafür zuständig, sondern muss sich der Nachbar darum kümmern.

Ein konkreter Fall zeigt, welche Auswüchse diese Regelung haben kann: An einer Grundstücksgrenze hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Ahornbäumen eine Höhe von inzwischen 15 Metern erreicht, die das Haus des Nachbarn um etwa das Dreifache überragen. Dieser ist nicht nur massiv beeinträchtigt, denn die Bäume versperren die Aussicht und werfen lange Schatten. Er muss auch regelmäßig ein Fachunternehmen mit der Aufgabe betrauen, die Äste sachgemäß zurückzuschneiden. Dazu ist auch ein mobiler Kran nötig, die Kosten sind beträchtlich. Putz rät trotzdem, diese Arbeit immer Experten zu überlassen, denn wenn die Bäume Schaden erleiden, müssen sie ersetzt werden. Eine Regelung, die viel Konfliktpotenzial in sich birgt, wie der Experte meint.

Sie gilt auch, wenn sich Wurzeln über Grundstücksgrenzen ausbreiten. Wer sie abschneidet, darf die Pflanze nicht gefährden, sagt Petra Fischbach-Böckle, Rechtsreferentin der Landwirtschaftskammer Tirol. Und nur wenn durch die Wurzeln ein Schaden am Nachbargrundstück entstanden ist, muss der Eigentümer die Hälfte der Kosten übernehmen. Problematisch wird die Sache dann, wenn der Nachbar Bauarbeiten durchführen will, das aber nicht kann, weil der Nachbarbaum Schaden erleiden könnte. Viele fühlen sich dadurch regelrecht enteignet.

Was das Recht auf Licht betrifft, müssen laut Fischbach-Böckle zwei Voraussetzungen vorliegen, damit dem Beeinträchtigten ein so genannter Abwehranspruch zusteht: „Der Schattenwurf muss das ortsübliche Ausmaß überschreiten oder die Benützung seines Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt sein.“ Ortsunüblich heißt, dass die Pflanzen nicht in die nähere Umgebung passen, wie etwa ein kleiner Wald mitten im dicht verbauten Gebiet. Unzumutbar beeinträchtigt ist ein Garten, wenn Teile wegen fehlenden Lichts versumpfen oder vermoosen, also unbrauchbar werden.

Noch schwieriger gestalten sich Streitschlichtungen innerhalb der eigenen Wohngemeinschaft, denn hier braucht es gemeinsame Beschlüsse. Putz: „Leider ist es dem Nachbarn im vierten Stock meistens ziemlich egal, wenn der Bewohner im Erdgeschoß im Dunklen sitzt, solange er selbst nicht von dem in die Höhe wachsenden Baum beeinträchtigt ist. Hier gibt es keine Solidarität.“ Bei Lokalaugenscheinen fühlt sich Fischbach-Böckle – die Juristin ist auch ausgebildete Mediatorin – manchmal an das „heitere Bezirksgericht“ erinnert. Letztlich sei es aber tragisch und manchmal auch erschütternd, wie Streitigkeiten ausarten können. Die Diskussionen werden meistens sehr emotional geführt. Ist auf rechtlicher und fachlicher Ebene keine Einigung möglich, hofft Sachverständiger Manfred Putz doch immer auch auf eine menschliche Lösung und die Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen.