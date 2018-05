Fließ – Bei einem Verkehrsunfall in Fließ wurden am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. Ein 63-Jähriger lenkte gegen 16 Uhr seinen Pkw in Richtung Landeck. Laut eigenen Angaben wurde dem Tiroler schwarz vor Augen und er geriet mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Auto seitlich am vorderen Eck mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 69-jährigen Niederländers.

Der Unfalllenker wurde unbestimmten Grades, zwei Personen im Wohnmobil leicht verletzt. (TT.com)