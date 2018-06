Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Die Tiroler sind spitze, wenn es ums Radfahren geht.“ Diesen euphorischen Befund der schwarz-grünen Landesregierung will der oberste Verkehrsplaner des Landes, Ekkehart Allinger-Csollich, so nicht teilen. Er sieht noch viel Luft nach oben, wenn es um die Radaffinität der Tiroler geht.

Nur vier Prozent der Tiroler fahren laut einer Studie des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit dem Rad zur Arbeit. Damit liegt unser Bundesland am vorvorletzten Platz. In Vorarlberg radeln 14 Prozent zur Arbeit, in Salzburg sind es 13 Prozent, in Niederösterreich immerhin noch acht Prozent.

„Tirol hat in den letzten Jahren aufgeholt und viel Geld in den Ausbau der Radinfrastruktur, in Rad-Navigationssysteme und in die Beschilderung gesteckt“, sagt Allinger-Csollich. Ein durchgängiges Radfahrnetz gibt es allerdings noch immer nicht. Um den Fleckerlteppich an Radnetzen miteinander zu verweben, werde prioritär der Zentralraum in und rund um Ballungszentren aufgerüstet. Auch um dem E-Bike-Boom Rechnung zu tragen. Der Verkehrsplaner sieht ein „enormes Potenzial“ für Umsteiger. Mehr als die Hälfte der Tiroler fährt nämlich weniger als zehn Kilometer zur Arbeit. „Durch das E-Bike zählt das Argument der Faulheit nicht mehr. Sogar steile Strecken sind zu bewältigen.“

Neben dem fehlenden durchgängigen Radnetz mangelt es in Tirol sowohl in den Städten als auch an vielen Bahnhöfen an diebstahlsicheren Bike&Ride-Plätzen. „Wir arbeiten daran“, sagt Allinger-Csollich. Das Zusammenspiel Rad und Bahn werde berücksichtigt. Die Pendler könnten mit dem Rad zum Bahnhof und dann mit dem Zug in die Arbeit fahren. „Das wäre besser, als das Rad im Zug mitzunehmen. Da gibt es ein Konfliktpotenzial zwischen Bahn- und Radfahrern.“ Bis 2020 soll jedenfalls bei der S-Bahn nachjustiert werden.

Für weniger entscheidend hält Allinger-Csollich Ladestationen für E-Biker in der Stadt. Die Reichweite der E-Bikes liege bei 50 Kilometern. „Das Aufladen zu Hause dürfte kein Problem sein und andersherum, warum sollte die öffentliche Hand den Strom gratis zur Verfügung stellen?“

Beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verweist man auf die Statistik. 2017 seien 120.000 Stück, darunter 53.500 E-City-Bikes, österreichweit in den Handel gekommen. Fast jedes dritte Rad ist bereits ein E-Bike. Tendenz steigend. „Das Potenzial beim Pendeln ist riesig“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Allerdings gibt es eine lange To-do-Liste, um Mängel zu beheben. Bei „Radland Nummer 1“ fällt dem Experten, anders als den heimischen Touristikern, ganz sicher nicht Tirol ein. In Österreich übernimmt Vorarlberg die Pole-Position. Neben der gut ausgebauten Infrastruktur, Abstellmöglichkeiten, guten Kombinationen aus Bahn- und Radfahren würden Vorarlberger Geschäfte das Radfahren forcieren. „Wer mit dem Rad einkaufen geht, unterstützt die Nahversorger“, erzählt Gratzer.

Im EU-Vergleich haben Amsterdam und Kopenhagen die Nase vorn. Auch große deutsche Städte wie Dresden oder die Heimat von Volkswagen, Stuttgart, stecken sehr viel Geld in den Ausbau der Rad-Infrastruktur.

Gratzer fällt neben all den positiven Beispielen noch eine ungeliebte Maßnahme ein, um zum Umsteigen zu bewegen: „Wenn innerhalb der Orte Tempo 30 gilt, wird das Radfahren sehr attraktiv.“