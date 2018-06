Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Statistisch gesehen haben etwa 7000 Tiroler ein Problem mit ihrer Spielsucht“, sagt Christian Haring, Obmann des Vereins „sucht.hilfe BIN“: Die Dunkelziffer sei aber vermutlich weit höher. Haring bezeichnet die Spielsucht als besonders heimtückisch – die Hoffnung auf eine Glückssträhne treibt die Abhängigen in die Armutsfalle und die soziale Isolation. Für das vermeintlich leicht verdiente Geld im Casino, am Automaten oder im Internet nehmen die Spieler Kredite auf, veruntreuen die Tageslosung, zerstören ihre Familien. Nicht selten enden die Karrieren im Gerichtssaal. „Erst wenn die Probleme nicht mehr bewältigbar scheinen, sind die Betroffenen bereit, professionelle Hilf­e in Anspruch zu nehmen“, sagt Alf Gundel, der zusammen mit Hildegard Seebacher die Contra-Gambling-Grupp­e des Vereins BIN in Innsbruck leitet und betreut. Fünf Spielabhängige sind es derzeit, die das Hilfsangebot in Anspruch nehmen.

„Der Einstieg in die Suchtspielkrankheit ist meistens ein Gewinnerlebnis. Gewinne haben eine hohe Anziehungskraft“, erklärt Haring. Gundel ergänzt, dass das Suchtpotenzial immer dann besonders groß sei, wenn die Wirkung schnell eintrete. „Daher geht die größte Gefahr von den Spielautomaten aus.“ Sportwetten seien weniger gefährlich, da das Warten auf das Ergebnis deutlich länger dauert. Spielsüchtige tun sich besonders schwer, ihrem Laster zu entsagen. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter der Nummer 0512/58 00 40 bzw. www.suchtberatung-tirol.at an den Verein BIN wenden.