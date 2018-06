Video

Auf Kollisionskurs: Asteroid über Botswana verglüht

In einem großen Feuerball ist ein Asteroid über dem südlichen Afrika verglüht. Der etwa zwei Meter breite Steinbrocken mit der Bezeichnung 2018 LA trat mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein. Er verglühte am Samstagabend über Botswana, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mitteilte. In einem von der NASA verbreiteten Video ist ein großer Feuerball zu sehen, der kurz den Nachthimmel erhellt und dann erlischt. Dies war erst das dritte Mal, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde entdeckt wurde, wie Paul Chodas vom Strahlantriebslabor der NASA mitteilte.