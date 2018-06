Von Matthias Christler

Baikonur – Wenn Kinder der 70er- und 80er, die sich nur ansatzweise für den Weltraum interessiert haben, den Namen „Captain Future“ hören, denken sie an die gleichnamige Zeichentrickserie und vor allem an das Titellied. Eine Frauenstimme im Sopran singt zu futuristischen Synthesizerklängen. Dieses Lied steht ganz oben auf Alexander Gersts (Geburtsjahr 1976) Musikauswahl, die er heute Mittag in der Stunde vor seinem Start ins All abspielen wird.

Der 42-jährige deutsche Astronaut und Geophysiker wird sich wie seine beiden Crew-Mitglieder, die US-Ärztin Serena Auñón-Chancellor und der russische Kampfpilot Sergej Prokopjew, um 9.40 Uhr durch eine Glasscheibe von den Angehörigen verabschieden. Um 10.46 Uhr klettern sie an Bord des Raumschiffs Sojus MS-09, das sie vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan mit einer Trägerrakete zur Internationalen Raumstation ISS bringen soll. Sorgen macht sich Gerst, der 2014 schon einmal dort oben zu Gast war, keine: „Ich bin nur einmal gestorben im Simulator“, sagt er. Und daran sei nicht er, sondern ein Fehler im Simulatorprogramm schuld gewesen.

Eine halbe Stunde vor dem Start werden die Raumanzüge ein letztes Mal überprüft. Dann wird Gerst das „Captain Future“-Lied starten. Ein anderer Frachter bringt das Wunsch-Essen, Dosen mit Käsespätzle und Zwetschgen-Dessert, auf die Raumstation. Warum man das alles weiß? Weil kaum eine der bisherigen 55 ISS-Expeditionen so umfangreich im deutschsprachigen Raum besprochen wurde. Die Europäische Weltraumorganisation ESA versucht viel, um der bemannten Raumfahrt ein positives Image zu verpassen. Das sieht auch Gernot Grömer so: „Ich glaube, dass die ESA gelernt hat, ihre Abenteuer besser zu kommunizieren. Als eine Italienerin zur ISS flog, gab es in Italien einen ähnlichen Hype. Und auch bei einem Franzosen war es so“, erklärt der Obmann des Österreichischen Weltraum Forums.

Während China und Indien mit großen Schritten in den Weltraum vorstoßen und zu den etablierten All-Nationen USA und Russland aufschließen, kämpft Europa um den Anschluss. Der Erfolg der Raumsonde „Rosetta“, die im September 2016 auf einem Kometen aufsetzte, wurde nur einen Monat später vom Absturz des Mars-Landegeräts „Schiaparelli“ überschattet.

Grömer relativiert das und meint, dass die ESA immer wieder tolle Erfolge feiere. „Salopp gesagt sind das Themen, die für einen Teenager jedoch oft nicht sexy genug sind. Gute Geschichten brauchen ein Gesicht. Und Alexander Gerst ist so ein Gesicht, er hat viele positive Eigenschaften und kommt unglaublich sympathisch rüber.“ Deshalb wird der Start heute live im Fernsehen und im Internet übertragen. Am Abend bringen deutsche TV-Stationen Sondersendungen.

Die Experten werden auf die 300 Experimente eingehen, die Gerst während seiner 187 Tage im All durchführen wird. Er wird Sand und Granulate unter Schwerelosigkeit testen oder in einem Echtzeitmikroskop die Entwicklung menschlicher Zellen verfolgen. Forschung, die den Menschen in der Zukunft helfen soll. Aber mehr Aufsehen wird ein kleiner, schwebender Roboter erregen. Auch „Captain Future“ hatte einen fliegenden Helfer. Der Roboter von Alexander Gerst heißt „Cimon“, ist groß wie ein Medizinball und dokumentiert die Experimente. Mit dem Projekt will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt künstliche Intelligenz testen.

Grömer hofft, dass nicht nur in Deutschland Begeisterung für die bemannte Raumfahrt entfacht wird. Als positives Signal, dass die neue österreichische Regierung den Weltraum als Ziel nicht aus den Augen verloren hat, wertet Grömer eine Grußbotschaft von Kanzler Sebastian Kurz. Der hat Grömer und seinem Team kürzlich zu ihrer vergangenen Mars-Simulation in der Wüste Omans gratuliert.

Ob wieder einmal ein Astronaut aus Österreich in einer Rakete sitzt, steht in den Sternen. Vielleicht braucht es nur einen Motivationsschub. Und dabei könnte heute Abend zwischen 22.51 und 22.54 Uhr ein Blick in die Sterne helfen. Von Tirol aus sieht man im Bereich Westsüdwest bis Südsüdwest die ISS am Horizont mit freiem Auge vorbeiziehen. – dann auf der Playlist „Captain Future“ auswählen und man bekommt selbst Lust auf ein Abenteuer im Weltraum.