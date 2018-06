Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Nordafrikaner-Szene in Innsbruck – über ein Jahrzehnt ein Problem, das Polizei, Gerichte und Politik beschäftigte. Obwohl die größtenteils aus Marokko stammende Gruppe nur selten über 150 Mitglieder hatte, belegte sie in der Ausländerwertung der Kriminalstatistik regelmäßig den zweiten Rang. Hinter den 70.000 Zuwanderern und 500.000 Urlaubern aus Deutschland, aber vor den 12.000 Tiroler Türken.

Doch das Problem ist kleiner geworden: Das zeigte schon die Kriminalstatistik des Vorjahres, in der die Marokkaner auf Rang drei „abrutschten“. Die den Nordafrikanern zugeordneten Straftaten gingen deutlich zurück: von 923 im Jahr 2016 auf 561 im Vorjahr.

Eine Entwicklung, die wohl auch mit den Abschiebungen zusammenhängt. Die exakten Zahlen waren bisher ein gut gehütetes Geheimnis, liegen jetzt aber erstmals der Tiroler Tageszeitung vor. Wie Arno Nitzlnader, Leiter des Bundesamtes für Asyl- und Fremdenwesen (BFA) in Innsbruck, bestätigt, wurden im Vorjahr österreichweit 232 Marokkaner außer Landes gebracht. Eine Steigerung gegenüber 2016 von 90 Prozent – damals waren es noch 122 Personen. Noch signifikanter ist die Anzahl der Abschiebungen in die Heimat, die in früheren Jahren meist an den marokkanischen Behörden scheiterten: Doch das hat sich geändert – 2017 mussten 96 illegal in Österreich aufhältige Marokkaner vielfach in Polizeibegleitung die Heimreise antreten. Wie viele aus Tirol kamen, ist weiterhin ein Geheimnis. Dem Vernehmen nach war es etwa ein Drittel.

Die Zahl der erzwungenen Ausreisen und Abschiebungen wird weiterhin steigen: Auch eine Folge der Schwerpunktaktionen, die erstmals seit März vom BFA und der Polizei in Innsbruck durchgeführt werden. „Wir kontrollieren regelmäßig diverse Brennpunkte“, sagt Nitzlnader. Der Zweck: Werden dabei illegal aufhältige Nordafrikaner angetroffen, müssen sie mit der Ausweisung oder Abschiebung rechnen. Die Folge der Maßnahmen: Die Szene wurde kleiner, die noch in Innsbruck aufhältigen Nordafrikaner bleiben zunehmend im Untergrund.

Fest steht aber auch, dass außer Landes gebrachte Nordafrikaner trotz Aufenthaltsverbots wieder zurückkehren. Das zeigten die Ermittungen gegen einen Kokain-Ring (die TT berichtete): Obwohl ein Kopf der Bande im November nach Marokko gebracht wurde, tauchte er bald wieder auf und führte die Geschäfte fort. Weitere ausgewiesene Dealer reisten aus Italien wieder ein.