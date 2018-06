Von Michael Domanig

Volders – Mit seiner wildromantischen Lage auf einem Quarzphyllit-Felsen hoch über Volders, seinem wuchtigen 37 m hohen Bergfried und den ausgedehnten Gärten zählt Schloss Friedberg zu den prachtvollsten Burgen Tirols. Heuer feiert die Anlage ihr großes 750-Jahr-Jubiläum.

Denn die erste urkundliche Erwähnung von Friedberg datiert aus dem Jahr 1268 – und lässt darauf schließen, dass die Burg damals im Besitz der Freundsberger aus Schwaz stand. Gegründet wurde sie aber wohl schon um 1230 vom mächtigen Adelsgeschlecht der Andechser, das die Grafschaft Unterinntal als Lehen innehatte. Die Lage für eine Burg war denkbar günstig: „Das Gebiet ließ sich von dort aus gut überblicken, und nach Osten fällt der Felsen steil zum Voldertalbach ab, womit ein natürlicher Schutz gegeben war“, erklärt der Volderer Dorfchronist Karl Wurzer.

In den folgenden Jahrhunderten erlebte Friedberg diverse Besitzerwechsel. 1410 wurde die Burg sogar belagert, nachdem sich die Herren von Spieß an einer Erhebung gegen Landesfürst Friedrich IV. („mit der leeren Tasche“) beteiligt hatten – „Friedl“ eroberte die Burg aber rasch zurück.

1491 verlieh Kaiser Maximilian I. die Burg dann als Lehen an Hans Fieger von Melans. „Die Fieger prägten das heutige Erscheinungsbild von Friedberg ganz entscheidend“, führt Wurzer aus. Sie sanierten und erweiterten die Burg – die damals in sehr schlechtem Zustand war – , bauten den Bergfried massiv aus, errichteten die Bastei und legten Gärten an. Nach dem Aussterben der Fieger 1802 erwarben die Grafen Trapp 1846 das Schloss – das sich seither durchgehend in Familienbesitz befindet.

Unter dem jetzigen Schlossherrn, Graf Gaudenz Trapp, folgten entscheidende Veränderungen: Nach dem Tod seiner Mutter, die 60 Jahre lang sehr bescheiden auf Friedberg gelebt hatte, verlegte er seinen Wohnsitz hierher und ließ eine aufwändige Renovierung durchführen, die sich von 2006 bis 2009 erstreckte. „Damals standen wir vor der Entscheidung: Entweder zerfällt das Schloss oder wir machen es richtig schön“, sagt Trapp im TT-Gespräch. Man entschloss sich zu einer Generalsanierung, geplant vom Architekten Michael Ferch aus Salzburg, der auf alte Gebäude spezialisiert ist – und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Unter anderem wurde ein spektakulärer Innenlift eingebaut.

„Es ist eine große Herausforderung und Verantwortung, ein so wunderbares Objekt auch für die nächsten Generationen zu erhalten“, betont Trapp. „Dafür braucht es vor allem viel Freude – sonst ist ein solches Projekt nicht zu realisieren.“ Zugleich müsse man „einen Weg zwischen kulturellem Erbe und wirtschaftlichem Denken finden“.

Genau deshalb gibt es seit 2017 ein neues Geschäftsmodell: Die Räumlichkeiten des Schlosses können für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder auch für Seminare angemietet werden. Und in zwei Suiten in der oberen Etage können bis zu acht Personen nächtigen. Das Interesse ist groß: In einer historischen Burgkapelle zu heiraten, die erstmals 1469 erwähnt wurde, oder in einem Saal zu tanzen, dessen 1969 freigelegte Fresken über 500 Jahre alt sind, ist schließlich nicht alltäglich.

Das 750-Jahr-Jubiläum wird am heutigen Freitag mit einem großen Festakt für 300 geladene Gäste gefeiert. Am Sonntag, den 7. Oktober, folgt dann ein Tag der offenen Tür. Mir regem Andrang ist zu rechnen.