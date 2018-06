Innsbruck – Angst. Mit der Trauer um ihre geliebte Schwester Larissa, die im September 2013 von ihrem Freund ermordet wurde, schleicht sich auch dieses panikartige Gefühl in Katrin Bibers Leben. Angst, den Tod ihrer Seelenverwandten nicht überleben zu können, Angst vor dem nächsten Tag, vor der Dunkelheit, vor unbekannten Männern, davor, dass noch jemand stirbt. Die Angst ist immer da, Tag und Nacht, und begleitet sie als eines von vielen Gefühlen, die der gebürtigen Reuttenerin in ihrer Trauer begegnen.

Gleichzeitig wird sie nach Larissas Tod aber auch mit der Angst der anderen konfrontiert: Die sich fürchten, mit ihr zu reden, weil sie dadurch in Tränen ausbrechen könnte. Die Angst vor ihrem Lachen haben, weil das nicht zum Trauern passt. Die ihr aus dem Weg gehen, weil sie den eigenen Schmerz nicht aushalten. Katrin Biber muss auf schmerzliche Weise lernen, dass Trauer in unser Gesellschaft nicht viel zu suchen hat, es scheint, als habe man regelrecht Angst vor ihr.

Sport hilft mit Trauer umzugehen

Zunächst versucht die heute 32-Jährige, sich unterzuordnen, zu funktionieren und all ihre Trauer zu unterdrücken. Doch da zeigt ihr der eigene Körper die Grenzen auf: Unverträglichkeiten, Allergien, Haarausfall, Schlaflosigkeit sind die Folge. Um nicht am körperlichen und seelischen Druck zu zerbrechen, sucht Katrin nach einem Ausweg: Sie entdeckt den Sport als Ventil, das ihr dabei hilft, mit ihrer Trauer um Larissa umzugehen. Gleichzeitig ist das aber auch die Initialzündung, die in Katrins Leben alles auf den Kopf stellt. „Ich habe gemerkt, dass ich auch anderen helfen wollte, durch Bewegung und Sport mit ihrem Verlust umzugehen“, schildert die Tirolerin.

Vor genau einem Jahr startet sie deshalb – nach einer Ausbildung zur Personal-, Gesundheits- und Functionaltrainerin und Einführungskursen zur Trauerbegleitung – ihr Herzensprojekt „Seelensport“. Und es ist, als hätte sie eine Tür geöffnet, vor der sich bereits eine lange Warteschlange angesammelt hat. Ihr Trainingskonzept für Trauernde schlägt ein, wie eine Bombe: „Es ist so viel passiert im letzten Jahr, ich bin einfach nur dankbar, dass es so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe“, freut sie sich im Gespräch. Neben Einzel- und Gruppentrainings ist Katrin längst nicht mehr nur in Tirol unterwegs. Sie wird für Messen, Workshops und Vorträge gebucht, vor allem in Deutschland stößt ihr Angebot auf großes Interesse. „In Tirol sind die Berührungsängste noch etwas größer, habe ich das Gefühl. In Deutschland, vor allem im Norden, sind die Leute schon offener im Umgang mit ihrer Trauer.“

TV-Serie, Buch, Seelenlauf

Wenn es nach der Tirolerin geht, soll sich das aber auch hierzulande ändern. „Ich möchte so viel Aufklärung machen, wie es nur geht“, erklärt sie ambitioniert und die Pläne sprudeln nur so aus ihr heraus. So denkt sie schon darüber nach, ihr „Seelensport“-Konzept auszubauen, damit es auch andere Trainer anbieten können. Das Interesse daran ist enorm. Ein Buch über ihre Erfahrungen liegt bereits bei einem Verlag, ein zweites ist in Vorbereitung. Außerdem ist die lebenslustige junge Frau ab heute, Donnerstag, um 18.30 Uhr in ihrer eigenen Beitragsreihe auf Tirol TV zu sehen. Jeden zweiten Donnerstag spricht sie dabei über den Umgang mit Trauer, über Erfahrungen und Besonderheiten in der Gesellschaft.

Ebenfalls noch im Juni geht sie zum zweiten Mal ein weiteres Herzensprojekt an: Am 20. Juni 2018 findet anlässlich Larissas 26. Geburtstag der „2. Seelenlauf“ statt. Für jedes Jahr einen Kilometer, für jeden Kilometer mehr Aufmerksamkeit für die Themen Trauer und Gewalt an Frauen. „Der Lauf soll vor allem zeigen, dass Trauer in Bewegung ist und immer ein Teil des Lebens bleibt. Sie bleibt nicht plötzlich stehen und endet.“

Katrin hat gelernt, dass die Trauer nicht einfach weggehen wird, sie wird immer da sein, ein Teil ihres Lachens, ihres Weines, ihrer Wut und – ja – auch ihrer Angst bleiben. Die ist nämlich auch immer noch da, wenn auch nicht immer gleich stark. „Vor allem, wenn ich meine Sportklamotten anhabe, dann fühle ich mich stärker, das hat mir einen großen Teil der Angst genommen. Das ist meine Ritterrüstung“, erzählt sie lachend. „Aber das ist genau das, worum es mir geht: Es geht nicht darum, die Gefühle der Trauer wegzubekommen. Es geht darum, dass man lernt, mit ihnen umzugehen.“