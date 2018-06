Video

Zeitraffer-Video: Wolkenbruch am Millstätter See als Internet-Hit

Der Hobbyfilmer Peter Maier hat am Sonntag ein außergewöhnliches Wetterphänomen über dem Millstätter See aufgenommen. Das Video ist im Netz ein Hit. Es zeigt 30 Minuten im Zeitraffer, in denen eine Regensäule über den Millstätter See zieht.