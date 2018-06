Kundl – Die Aufforderung auf der Hinweistafel, in die Kundler Kontrollstelle einzufahren, betrachtete ein deutscher Lkw-Lenker offenbar als freiwillige Leistung. Und so steuerte der 54-Jährige seinen Sattelzug am Sonntag gegen 21.30 Uhr seelenruhig an Kontrollstelle und Polizei vorbei.

Doch die Beamten waren auf Fluchtversuche vorbereitet. Eine Streife nahm unverzüglich die Verfolgung auf. Bald sah der Fernfahrer ein, dass ein Entkommen mit dem 36-Tonner eher unwahrscheinlich war. Aber vielleicht zu Fuß. Also stellte er das Schwerfahrzeug am Pannenstreifen ab, sprang aus dem Führerhaus und flüchtete in ein angrenzendes Feld. In der Dunkelheit nicht die schlechteste Strategie. Allerdings hat der 54-Jährige die Rechnung ohne den Polizeihund gemacht. Das Tier konnte den Lkw-Fahrer eineinhalb Stunden später in einem Gebüsch aufstöbern.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch schnell der Grund für den Fluchtversuch klar. Der Alkohol-Vortester zeigte einen überhöhten Wert an. (tom)