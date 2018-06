Von Brigitte Warenski

Wien – Klare Ansagen beim Nachbarn Südtirol zum Thema Wolf. Nachdem im Trentino in den letzten Tagen mehrere Schafe von Wölfen gerissen wurden, will der Kastelruther Bürgermeister Andreas Colli das Wolfsrudel zum Abschuss freigeben, „wenn es auf die Seiser Alm kommt“. Auch in Tirol, wo es zwar nur die DNA eines Wolfes im Stubaital vor fast einem Jahr sowie die Bilder aus Fotofallen (ebenfalls im Stubai und im Außerfern) gibt, sorgt der Wolf immer wieder für hitzige Diskussionen.

Diese Debatten kennt auch Ottokar Jindrich, seit über 20 Jahren Leiter des Naturraummanagements beim Österreichischen Bundesheer. „Am Truppenübungsplatz in Allentsteig in Niederösterreich lebt in der dritten Generation ein Wolfsrudel und das ist ein Thema, das schwer sachlich zu führen ist. Es gibt hier viele Extremstandpunkte, die Tier- und Natürschützer gegen die Herdenbetreiber, Touristiker und Jägerschaft“, sagt Jindrich. Heuer wurden wieder fünf bis sechs Jungwölfe geboren, die Ende Juni aus dem Bau kommen werden. „Allentsteig hat aber nur Platz für ein Rudel und das ist immer das Elternpaar und die letzte Generation. Die anderen ziehen hinaus“, so Jindrich. Zeit also, sich erneut zusammenzusetzen, um „mit den betroffenen Anrainern zu reden.“ Weil Jindrich schon seit vielen Jahren für das Wolfsmanagement in Allentsteig zuständig ist, gibt er seine Ratschläge gern an andere weiter. „Ziel muss sein, ein sinnvolles Miteinander von Mensch und Wolf zu ermöglichen.“ Extremforderungen, wie die nach einer rigorosen Ausrottung der Wölfe und überhaupt aller Großraubtiere, kann Jindrich nichts abgewinnen. „Der Wolf ist ein Glied im Gesamten und hat auch eine Funktion im ganzen Naturgefüge. So sind Wölfe ein nützliches Regulativ beim Schwarz- und Rotwild. Eine Schwarzwildrotte kann ganze Äcker umgraben und bei einem Überbestand von Rotwild werden viele Baumjungkulturen im Wald zerstört, wie vielerorts beklagt wird.“

Jindrich plädiert daher an alle, die der Wolf beschäftigt: „Alle müssen sich an einen Tisch setzen. Für ganz wichtig halte ich, dass man die Erkenntnisse nützt, die man in Deutschland, der Schweiz und Polen gewonnen hat. Und danach soll man erst entscheiden, wie das Wolfsmanagement in der eigenen Region aussehen soll.“