Von Liane Pircher

Innsbruck – Seit Jahren spitzt sich in Münchens Krankenhäusern das Problem des Fachkräftemangels zu. Laut Personalabteilung des städtischen Klinikums musste auf Stationen deshalb auch schon die Zahl der zu belegenden Betten längerfristig reduziert werden. Um mehr Pflegepersonal zu finden, versuchen die Kliniken seit Längerem mit Vermittlungsprämien von 1000 Euro neue Mitarbeiter aus dem In- und Ausland zu locken. Zuletzt wurden die Prämien teils auf bis zu 8000 Euro erhöht.

Bayern würden allein in der Pflege rund 10.000 Pflegekräfte fehlen. Bis dato greifen die Vermittlungsprämien nur teils, was wahrscheinlich damit zu tun habe, dass das Gehalt für München – eine der teuersten Städte Deutschlands – knapp sei, heißt es. In Tirol weiß man von den Geldprämien der Nachbarn, hat aber keine Angst vor einem großen Abwerben: „Ich weiß nur von vereinzelten Diplomkräften, die nach München gehen, meist der Liebe wegen. Der Großteil, den wir hier ausbilden, bleibt zum Glück in Tirol, weil hier vieles für die Work-Life-Balance stimmt“, sagt dazu AZW-Direktorin Waltraud Buchberger. Außerdem würde es in Deutschland nur 13 Gehälter geben.

Anders als in Bayern haben die Tirol Kliniken mit keinem groben Pflegemangel zu kämpfen, was damit zusammenhänge, dass man hier in Tirol am AZW quasi nach Bedarf „seine“ Leute selbst ausbilde, erklärt Pressesprecher Johannes Schwamberger ähnlich wie die AZW-Direktorin. Vereinzelt, so Schwamberger, komme es immer wieder zu Engpässen – zuletzt etwa im Bereich der Kinderpflege –, aber man könne hier ausbildungstechnisch dann schnell reagieren. Deutlich stärker zu spüren ist ein Man- gel an Pflegekräften allerdings in Tirols Altenhei-men (die TT berichtete).

Dass man mittels Prämien mehr Personal rekrutieren könnte, hält Robert Kaufmann für den falschen Weg: „Wenn sich Heime gegenseitig kannibalisieren und Häuser Leute abwerben, hilft das nicht gegen den Gesamtmangel“, sagt der Obmann der ARGE Tiroler Altenheime. Dass Arbeitgeber an ihrer Attraktivität arbeiten, sei richtig, aber Prämien seien zu kurzfristig gedacht.

Vielmehr fände es Kaufmann sinnvoll, in jene kulturnahen EU-Länder zu schauen, die eine hohe Arbeitslosigkeit hätten. Dort könnten Junge Interesse haben. Etwa in Italien.