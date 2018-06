Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die gute Nachricht zuerst: Das zweijährige Mädchen, das am vergangenen Freitag in der Innsbrucker Altstadt aus sieben Metern Höhe abgestürzt ist, hat den Unfall gut überstanden. „Das Kind hat keine ernsthaften Verletzungen erlitten und ist längst wieder zuhause“, sagt Tirol-Kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger. Die schlechte Nachricht: Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft schließt ein Ermittlungsverfahren wegen Vernachlässigung Unmündiger keineswegs aus. „Wir warten noch den Abschlussbericht der Polizei ab“, sagt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Aber wir hatten schon mehrfach Fälle, bei denen Kinder aus einem Fenster gestürzt sind. Und die dann zu Ermittlungsverfahren gegen die Aufsichtspersonen führten.“

Im Fall des zweijährigen Mädchens könnte zunächst der Vater ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Denn, wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, der Mann hat das Zimmer verlassen, in dem sich das Gitterbett mit dem Kleinkind befand. Die Zweijährige kletterte in der Folge über das Gitter auf das Ehebett und von dort zum geöffneten Fenster im zweiten Stock. Ein Absturz aus sieben Metern Höhe war die Folge. Obwohl das Kind ungebremst auf dem harten Pflaster der Seilergasse aufschlug, hat es nach Aussagen von Zeugen nicht einmal geweint.

Bereits zwei Minuten nach der Alarmierung durch einen Weinhändler sind die Einsatzkräfte in der Altstadt vor Ort gewesen. Das Mädchen wurde erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort stand bald fest: keine schwerwiegenden Verletzungen, ein Aufenthalt auf der Intensivstation war nicht nötig. Nur zur Beobachtung musste das Mädchen eine Nacht in der Klinik bleiben.

Den glimpflichen Ausgang hat die Zweijährige nicht nur dem Glück, sondern auch ihrem Alter zu verdanken. Bei Kleinkindern sei alles viel flexibler und könne sich in einem höheren Maß verformen, erklärte ein Spezialist der Innsbrucker Klinik. Bei einer Energieeinwirkung brechen die elastischen Knochen nicht so schnell, sondern nehmen wieder die alte Form an. Dennoch sollten auch scheinbar unverletzte Kinder untersucht werden.