Von Simone Tschol

Biberwier – Für viele Bewohner der Fernpassgemeinde ist er längst ein Biberwierer: Dorfhirsch Seppl. Der kapitale Hirsch, der jegliche Scheu vor dem Menschen verloren hat, streift fast täglich durch den Ort, stärkt sich am satten Grün der Wiesen und ist der heimliche Star der Gemeinde. Da wird auch mal ein Auge zugedrückt, wenn er sich frische Rosenknospen einverleibt oder den ein oder anderen Apfel aus dem Garten stibitzt. Vor knapp zweieinhalb Wochen wurden noch mehrere Varianten diskutiert, wie Seppls Zukunft aussehen könnte, nachdem Einzelne seinen Abschuss forderten (die TT berichtete).

Jetzt geht aber alles ganz schnell. Seppl wird umziehen – so rasch wie möglich. Und das hat seinen Grund, wie Bezirksjägermeister Arnold Klotz auf Anfrage der TT erklärt: „Der Anlass für die rasche Übersiedelung ist, dass ihn ein Verrückter aus Biberwier mit dem Auto verfolgt hat. Seppl ist daraufhin wohl in Panik geraten und in das Auto einer Frau gelaufen, die gerade mit ihrem Kind entlang der Dorfstraße unterwegs war. Dann war Seppl erst einmal für vier Tage verschwunden. Ich weiß zwar nicht, wie man auf die Idee kommt, einen Hirschen mit dem Auto durch ein Dorf zu jagen, aber wie man sieht, gibt es immer und überall Verrückte.“

Dabei ist Seppl ein friedlicher Zeitgenosse. Davon ist auch Klotz zutiefst überzeugt. „Normalerweise tut er ja nichts. Aber wenn er, wie in diesem Fall, in die Enge getrieben wird, reagiert auch Seppl panisch. Das liegt in der Natur der Sache“, sagt Klotz, der daher auch die Sorgen des Jagdpächters teilt: „Nicht auszudenken, wenn er einmal wegen irgendwas erschrickt, panisch wird und Menschen in der Nähe sind.“ Immerhin hat sich inzwischen ein regelrechter Seppl-Tourismus entwickelt. Klotz: „Mich hat erst grad ein Mann aus dem Paznaun angerufen. Er möchte Seppl sehen und hat gefragt, ob dieser wirklich im Ort anzutreffen sei, wenn er nach Biberwier kommt.“

Für die Biberwierer selbst heißt es jetzt: erst einmal Abschied nehmen. Ein Abschied, der vielen schwerfällt. Schließlich hat der Dorfhirsch die Herzen im Sturm erobert.

Seppl wird in ein Rotwildgehege in Oberösterreich einziehen. Klotz: „Nachdem der Fall Seppl bekannt wurde, haben sich sechs oder sieben Interessenten bei mir gemeldet, die Seppl aufnehmen würden. Wir haben uns – so denke ich jedenfalls – für das Beste entschieden. Das Gehege in Oberösterreich ist ziemlich groß und hat zirka 15 Hektar Wald dabei. Da hat er genug Platz, umherzustreifen.“

Bis dahin werden noch ein paar Tage vergehen. Seppl ist derzeit im Bast, soll heißen, sein Kopfschmuck wächst neu nach. Im Bast, der behaarten Haut, welche die Geweihkolben überzieht, verlaufen viele Blutgefäße. Darin wird alles, was zum Aufbau des neuen Geweihs notwendig ist, in die Kolbenspitzen transportiert. Entsprechend stark sind diese durchblutet. Klotz: „Um Seppl zu transportieren, muss er narkotisiert werden. Das werden wir aber erst machen, wenn das Geweih komplett ausgewachsen ist. Würde er irgendwie blöd fallen und das Geweih dabei verletzt werden, wäre die Gefahr, dass er verblutet, viel zu groß.“

Im neuen Gehege in Oberösterreich wird Seppl sich erst einmal an seine Artgenossen gewöhnen und seinen Platz in der Rangordnung finden müssen. Dann aber steht einer glücklichen Zukunft nichts mehr im Weg. „Da leben auch genug Damen für Seppl, jüngere und reifere, die ganze Bandbreite“, meint Klotz mit einem Augenzwinkern.