Von Theresa Mair

Innsbruck – Die Oma wusste es schon immer. Von klein auf nannte sie Stefan Schmid (17) „unseren kleinen Wissenschaftler“. Jetzt hat er am Gymnasium in der Sillgasse in Innsbruck maturiert. Im Rahmen der verpflichtenden vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) entwickelte er eine alltagstaugliche Methode, um den Natriumgehalt im Essen bestimmen zu können.

Adrian Kronenberg (18) hat schon als Siebenjähriger Chemiebücher „absorbiert“, neben seinem normalen Unterricht am BRG Adolf-Pichler-Platz (APP, Innsbruck) auch Elektronik-Fächer an der HTL belegt. Für die VWA hat er auch ein Mini-Massenspektrometer gebaut. Geduldig erklärt er, dass ein solches Gerät im Kleinformat v. a. für Einsatzkräfte interessant sei. „Bei einem Brand könnte man damit z. B. die Luft analysieren und weiß sofort, welcher Stoff brennt. Magnesium darf man z. B. nicht mit Wasser löschen.“

Florian Kluibenschedl (18) vom BORG Telfs hat für seine VWA das Gemüsebeet der Oma geplündert. Mit dem Massenspektrometer untersuchte er Brokkoliblätter auf deren Chlorophyll-Kataboliten, also die Abbauprodukte des grünen Pflanzenfarbstoffs. „Das langfristige Ziel ist, damit Pflanzenkrankheiten frühzeitig zu erkennen“, schildert Kluibenschedl, der bereits als Schüler beim Praktikum an der Universität forschen durfte.

Die Tage von Kluibenschedl, Kronenberg und Schmid sind momentan vollgestopft. Die Matura am Dienstag haben sie locker hinter sich gebracht. Doch noch zuvor fuhren die glorreichen drei nach Wien und holten sich im Bildungsministerium ihre Preise ab.

Das Trio hatte sich mit seinen außerordentlichen VWAs jeweils für einen Preis beworben, den die Gesellschaft Österreichischer Chemiker ausgelobt hat. Von den insgesamt acht Preisen – Büchergutscheine im Wert von 200 Euro sowie Rucksäcke – gingen somit drei nach Tirol. Kronenberg erhielt sogar den Agnes-Ruis-Sonderpreis für die beste experimentelle Arbeit. Der Stress hat keine Spur von Müdigkeit im Gesicht der jungen Männer hinterlassen. Sie sprühen vor Tatendrang und müssen Kronenbergs stolzer VWA-Betreuerin Sylvia Stefani (APP) versprechen, sich in den Ferien auch einmal auszurasten. „Die müssen noch einen Tag zwischen Dienstag und Mittwoch haben“, sagt sie lachend.

Stolz sind auch die Chemie-Genies auf ihre Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen mit unzähligen freiwilligen Extra-Stunden im Labor den Erfolg erst ermöglicht haben. „Und so liest man sich im Sommer halt in Bücher über Massenspektrometrie ein“, grinst Stefani. „Wenn wir es nicht lieben würden, dann würden wir es auch nicht machen“, pflichtet ihre Kollegin Regina Knitel bei. Denn ihr Engagement wird nur „symbolisch“ vergütet, sodass sie bei der Fleißarbeit zumindest versichert sind.

AHS-Landesschulinspektor Thomas Plankensteiner bedauert, dass der Bund nicht mehr Mittel für die Begabtenförderung zur Verfügung stellt. Wünschenswert wäre für ihn, dass genauso viel Geld in Talente gesteckt würde wie in die Unterstützung für leistungsschwächere Schüler.

Doch wer soll sich um die Talenteförderung kümmern, wenn nicht die Schule? „Bei den naturwissenschaftlichen Fächern ist das noch einmal schwieriger als bei Musik und Sport. Fast überall gibt es eine Musikschule oder einen Sportverein“, weist Knitel hin. Talente-Wettbewerbe gibt es genug, bei denen Tiroler Schüler ihr Bestes geben und hervorragend abschneiden – egal ob von der AHS oder von Berufsbildenden Höheren Schulen, sei es bei der Chemie-Olympiade oder beim Fremdsprachenwettbewerb.

Wirtschaft und Unis reißen sich um solche Leute. Nicht umsonst hat der Landesschulrat eine ganze Liste von Wirtschaftsvereinigungen- und Betrieben vorliegen, die VWAs und Diplomarbeiten fördern oder zu bestimmten Themen in Auftrag geben. Zuletzt hat der Landesschulrat selbst einen Preis für VWAs im geisteswissenschaftlichen Bereich ausgeschrieben.

Für Kluibenschedl, Schmid und Kronenberg geht es nun auf Maturareise. Doch bevor sie alle drei im Herbst ihr Chemie­studium aufnehmen, wollen es Schmid und Kluibenschedl noch einmal wissen: Sie haben sich für die internationale Chemie-Olympiade qualifiziert.