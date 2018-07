Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Soziale Medien in der Art von Facebook und Co. haben quer durch die Gesellschaft eine Seuche der Neuzeit verbreitet: Hass, Verachtung, Hetze und Hohn in Wort und Bild haben ein neues digitales Podium gefunden. Was da gepostet oder mit „Freunden“ geteilt wird, überschreitet nicht nur schnell die Grenze guten Geschmacks, sondern auch der Meinungsfreiheit. Nicht umsonst muss die Justiz immer mehr Strafverfahren wegen Verhetzung oder übler Nachrede führen. Die Zahlen stiegen laut Innsbrucker Oberstaatsanwaltschaft auch 2017 weiter steil an.

Bei den Prozessen können die Angeklagten dann oft gar nicht mehr fassen und wahrhaben, was sie da öffentlich mit Tausenden geteilt haben. Die Aufforderung zu Ermordung und Verstümmelung ist zwar schnell dahingeschrieben, aber später verbal kaum in Worte zu fassen. Da das Phänomen in die Breite geht, gibt sich die Justiz nicht mit der Sanktionierung der Tastatur-Täter zufrieden.

„Dialog statt Hass“ nennt sich deshalb ein Pilotprojekt von Justiz und der Bewährungshilfe „Neustart“. Per richterlicher Weisung werden die Verurteilten oder mit Diversion Belegten seit heuer für durchschnittlich ein halbes Jahr einem Kursprogramm zugeführt.

Die Eckpunkte und Module der Kurse dienen dabei der Bewusstseins- und Weiterbildung der Klienten.

Kristin Henning, Leiterin von Neustart Tirol, zu den Modulen: „Medienkompetenz, Diskurskompetenz, Normen, das Erkennen von Diskriminierung und die Sicht aus verschiedenen Perspektiven werden den Zugewiesenen beigebracht. Im Rahmen der Bewährungshilfe sollen die Klienten erst mal verstehen, was sie da gemacht haben. Es gilt zur Spezialprävention aufzuzeigen, welche und warum es Gesetze gibt, dazu vor allem, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit sind und welche Folgen mit deren Überschreitung verbunden sind.“ Module, die nicht nur Klienten der Bewährungshilfe guttäten. Henning: „Vielen Anwendern fehlt es an Medienkompetenz. Jedermann kann sich schnell am Computer Programme einrichten. Aber die wenigsten haben ein Verständnis, wie diese Dinge funktionieren.“

Speziell durch die selbst präferierte Information auf sozialen Medien befinden sich Leute ja in einer Informationsblase, die sich immer stärker konzentriert, und aus der es nur schwer ein Entrinnen gibt. Die gezielte Information über die Möglichkeiten zum Faktencheck und Gegencheck ist daher Gebot, um nicht Opfer manipulierter Nachrichten zu werden.

Oft sind den Anwendern aber auch einfachste Funktionsweisen des Teilens oder Kommentierens nicht bekannt. Auch ist einfach oft nicht bewusst, dass dieser virtuelle Stammtisch eine Tafel mit Tausenden Gästen sein kann. Vor Strafbarkeit schützt Unwissenheit aber bekanntlich nicht. Henning: „Und vielen ist ja gar nicht klar, dass sie durch ihre schnell dahingeschriebenen Zeilen Leser auch dazu anspornen können, das Geforderte in konkrete Taten umzusetzen.“

Der Beginn einer gefährlichen Kettenreaktion. Trotzdem soll das bereits vielbeachtete Projekt „Dialog statt Hass“ die Teilnehmer vor allem bilden und im Bewusstsein schärfen. „Hier geht es erst einmal nicht darum, die Gesinnung eines Menschen zu ändern, sondern Grenzen aufzuzeigen und zu lernen, wie man seine ehrliche Meinung im Dialog äußern kann, ohne sich strafbar zu machen“, so die Tiroler Bewährungshilfe-Chefin.

Mehr als 20 Personen wurden von Gerichten und Staatsanwaltschaften Neustart im ersten Quartal 2018 bundesweit bereits zugewiesen. Henning: „In Tirol betreuen wir mit unseren Sozialarbeitern und Kooperationspartnern derzeit sechs Fälle.“

Auffallend im Bundesschnitt: Während die Kriminalität von Frauen im Vergleich zu Männern sonst verschwindend gering ist, beträgt der Anteil wegen Verhetzung zugewiesener Klientinnen 40 Prozent. Oft handelt es sich um Personen mit wenigen sozialen Kontakten. Viele haben Diskriminierung schon aus eigener Erfahrung erlebt.