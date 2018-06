Von Denise Daum

Telfs — Traditionell startet die TT-Café-Sommertour durch Tirol in der Marktgemeinde Telfs. Am Samstag kamen die Besucher in Scharen zum Vorplatz des Inntalcenters, um bei Sonnenschein einen feinen Vormittag mit der TT-Familie zu erleben. Neben Live-Musik von Primetime, einem kostenlosen Frühstück mit Gebäck von der Hofer Backbox, Montes-Mineralwasser und Kaffee von Testa Rossa gab es natürlich wieder spannende Interviews zu hören.

Als Erstes begrüßte TT-Chefredakteur Alois Vahrner den Hausherrn Bürgermeister Christian Härting auf der Bühne. Er berichtete unter anderem über das neue Verkehrskonzept in der Marktgemeinde. Dadurch soll nicht nur die Aufenthaltsqualität im Zentrum erhöht, sondern auch die Wirtschaft belebt werden.

Härtings Amtskollege aus Seefeld, Werner Frießer, ist voller Vorfreude auf die in 240 Tagen beginnende Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Seefeld steht naturgemäß derzeit ganz im Zeichen der Vorbereitungsarbeit: Insgesamt 60 Millionen Euro werden investiert. Frießer räumt ein, dass dies auch eine Belastung für die Bevölkerung darstellt. Er rechnet mit 720 Millionen Fernsehkontakten — eine unbezahlbare Werbung für die gesamte Region.

Mit der Ringerin Martina Kuenz vom RSC Inzing und Wacker-Kapitän Christoph Freitag standen zwei erfolgreiche Sportler auf der TT-Bühne. Kuenz, die bei den Europameisterschaften in Russland im Mai Bronze erkämpfte, rechnet sich für die Weltmeisterschaft im Oktober in Budapest gute Chancen aus. Ihr größtes Ziel sind die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Aufsteiger Christoph Freitag nennt den Klassenerhalt als größtes Ziel für die kommende Bundesliga-Saison. Er wünscht sich, dass das Tivoli in Zukunft wieder von Zuschauern, vor allem Familien, gestürmt wird. Die laufende Fußball-WM in Russland verfolgt Freitag natürlich aufmerksam. Auch wenn sein Herz für England schlägt, rechnet der Wacker-Kapitän damit, dass das spanische Team die Weltmeisterschaft gewinnt.

Beim TT-Café kam auch die Wirtschaft zu Wort. Mit Beratung, Service und Qualität möchte sich Stefan Föger vom gleichnamigen Einrichtungshaus gegen die Großkonzerne in seiner Branche durchsetzen. Rabattschlachten wolle er sich keine liefern. Der Firma Föger komme zugute, dass Tirol ein „wohnaffines Land" sei.

Thomas Höpperger, Juniorchef des Umweltunternehmens Höpperger, berichtet von den großen Herausforderungen in der Abfallwirtschaft, die österreichweit an ihre Kapazitätsgrenzen stößt und voll ausgelastet ist. Erst seit Kurzem in Telfs ist Thomas Weber mit seiner Senfmanufaktur. Der gelernte Koch beschreitet in der Senfproduktion neue Wege und beglückt seine Kunden mit Senf aus regionalen Zutaten und vielen Eigenkreationen.

Telfs hat bekanntlich auch kulturell einiges zu bieten: Unmittelbar mit der Marktgemeinde verknüpft sind die Volksschauspiele, die heuer vom 21. Juli bis 31. August über die Bühne gehen. Im TT-Gespräch machte Regisseurin Astrid Großgasteiger Lust auf die Komödie „Ladies' Night", die ihren Worten zufolge „viel Tanz und viele Männer" zu bieten hat. Immerhin geht es in dem Stück um arbeitslose Männer, die aus Geldnöten heraus eine Striptease-Gruppe gründen.

„Tief- und abgründig" wird es hingegen bei „Die wilde Frau", wie Regisseur Klaus Rohrmoser verriet. Es sei „das spannendste Felix-Mitterer-Stück". Schauspielerin Lisa Hörtnagl ortet bei dem Stück, das von fünf Holzfällern und einer Frau handelt, „Quentin-Tarantino-Stoff".

Beim TT-Café hatten die Besucher zudem Gelegenheit, sich bei einem Stand von Hansaton rund um das Hören zu informieren. Das Thema betreffe nicht nur ältere Personen, wie Hansaton-Gebietsleiter Gert Ettlmayr betont. Für kleine Kinder ist es wichtig, gut zu hören, um sprechen zu lernen.

Natürlich durfte auch heuer das große Gewinnspiel nicht fehlen: Viktorija Kuzmanova aus Mieming ist glückliche Gewinnerin einer Testa-Rossa-Caffè-Maschine, Kathrin Brenner aus Rietz darf sich über 300-Euro-dez-Gutscheine freuen.

Dass der Auftakt zur TT-Café-Tour ein großer Erfolg war, zeigen auch die Zahlen: 1500 Stück Gebäck von der Hofer Backbox, 2500 Tassen Testa-Rossa-Kaffee sowie 800 Flaschen Montes-Mineralwasser wurden genossen.