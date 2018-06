Tobadill – Ein 18-jähriger Autofahrer war am Montag gegen 14 Uhr auf der Paznauntalstraße (B188) von Pians in Richtung See unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lenker in einer Rechtskurve mit seinem Pkw ins Schleudern, verlor die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, kam dann über den linken Fahrbahnrand hinaus und fuhr auf eine steile Böschung auf. Laut Polizei überschlug sich das Fahrzeug, stürzte auf die Fahrbahn zurück und touchierte einen weiteren, entgegenkommenden Pkw.

Der 18-Jährige und die 21-jährige, entgegenkommende Lenkerin, wurden beim Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Paznauntalstraße war für rund 30 Minuten gesperrt. (TT.com)