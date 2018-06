Innsbruck — Nasse Aussichten für Österreich: Für die kommenden Tage sagen die Wetterexperten von Ubimet viel Regen voraus. In Tirol trifft es ab Mittwoch besonders das Unterland. Laut den Experten der Österreichischen Unwetterzentrale muss man besonders an kleineren Flüssen mit Hochwasser rechnen, in den Alpen sind Vermurungen zu befürchten. Dabei bleibt es kühl mit Höchstwerten um 20 Grad.

Ein großräumiges Tiefdruckgebiet über Südosteuropa schaufelt warme, aber auch sehr feuchte Luft vom Schwarzen Meer zu den Ostalpen. An der Alpennordseite ziehen am Mittwoch zahlreiche — teils auch gewittrige — Schauer durch. „Von den Kitzbüheler bis zu den Ybbstaler Alpen regnet es oftmals ohne Unterlass, verbreitet kommen bereits 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammen", prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Schon in der Nacht auf Donnerstag verstärkt sich der Niederschlag von Osten her. Der Tag verläuft in ganz Österreich meist trüb, es regnet über Stunden. Am meisten Regen fällt an der Nordseite der Alpen. „Speziell von den Kitzbüheler Alpen über das Salzkammergut bis zum Mostviertel kommen verbreitet 70 bis 100 Millimeter Regen zusammen", sagt auch ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. „Bei derart großen Regenmengen in kurzer Zeit können Muren abgehen und Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer treten. Für die großen Flüsse, wie die Donau, besteht keine Gefahr von Überschwemmungen."

Der Dauerregen geht am Freitag allmählich zu Ende. Aber Entwarnung gibt es noch nicht: Im Tagesverlauf entstehen nämlich neuerlich zahlreiche Schauer. In der Osthälfte Österreichs bilden sich teils heftige Gewitter. „Diese können durch lokalen Starkregen die Situation in den zuvor schon regenreichen Regionen verschärfen", sagt der Wetterexperte. Besonders gefährdet sind die Regionen zwischen dem Salzkammergut und dem Wienerwald.

Endlich wieder Sommer am Wochenende

Am Wochenende kehrt dann der Sommer nach Österreich zurück. Nach den kühlen Tagen wird es ab Samstag wieder richtig heiß: In Tirol könnte nach derzeitigen Prognosen sogar die 30-Grad-Marke wieder geknackt werden. Die Wolken werden weniger und die Sonne übernimmt mehr und mehr das Regiment am Himmel. Und auch der Sonntag verspricht heiß und sonnig zu werden.

Einziger Unsicherheitsfaktor bleibt die Gewittergfeahr. Laut ZAMG-Experte Ortner sieht es nicht sehr anfällig für schwere Gewitter aus. Aber: „Die Erfahrung zeigt, dass die feuchten Böden nach Dauerregen die Bildung von Gewittern unterstützen. Besonders im Bergland sollte man am Wochenende auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Gewitter am Nachmittag oder Abend rechnen." (TT.com)