Von Anita Heubacher

Innsbruck – Christian Fiala ist einer von wenigen Ärzten, die sich öffentlich zum Thema Abtreibung äußern. Er hat in Innsbruck Medizin studiert und leitet heute zwei Ambulatorien in Wien und in Salzburg, wo Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen lassen können. „Die Situation in Tirol ist katastrophal und die Abtreibungen für viele Frauen sehr teuer, weil es nur einen Arzt in Tirol gibt“, sagt Fiala.

Tatsächlich ist das Angebot in Tirol kleiner und nicht größer geworden. Früher gab es drei Anlaufstellen, seit Jahren gibt es nur noch eine. Abtreibungen an öffentlichen Spitälern sind in anderen Bundesländern selbstverständlich, in Tirol nicht. Soziallandesrätin Gab­i Fischer von den Grünen ist von der Forderung, Abtreibungen an öffentlichen Spitälern zu ermöglichen, abgerückt und versucht nun, niedergelassene Ärzte zu rekrutieren. Bis dato ohne Erfolg.

Christian Fiala befürchtet, dass sich niemand finden wird. „Die soziale Diskriminierung, die Ärzte fürchten, ist ein großes Problem. In einem konservativen Umfeld zu hoffen, dass Ärzte so mutig sind, ist kühn.“ Ärzte, die Abbrüche vornehmen, würden von der Kollegenschaft oder den Klinikleitungen geschnitten. Für die eigene Karriere sei es abträglich, wenn ein Arzt sich dazu bekenne, Abtreibungen vorzunehmen. „Ich habe Todesdrohungen erhalten“, erzählt Fiala. Selbst in Wien sei es schwer gewesen, jemanden in der Ärzteschaft zu finden, der sich dazu bekennt.

Dementsprechend sieht die Versorgungslage in Österreich aus. In Vorarlberg und Graz gibt es laut Fiala so wie in Tirol einen Wahlarzt, der Ansprechpartner für betroffene Frauen ist, in Kärnten stehen zwei Ärzte zur Verfügung, in St. Pölten und in Oberösterreich werden Abtreibungen an Spitälern durchgeführt, in St. Pölten allerdings um bis zu 1000 Euro, in Wien gibt es mehrere Anlaufstellen.

Überlegungen, ob sie mit Bild und/oder Namen in der Zeitung stehen wollen, stellten auch die beiden Beraterinnen vom Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch in Innsbruck an, um es dann doch zu wagen. Auch in der Beratungsstelle hat man Sorge, sich mit Abtreibungsgegnern anzulegen. Das Komitee ist überparteilich und setzt sich aus zehn Trägern zusammen.

2017 sind 49 Frauen in die Beratungsstelle gekommen, um sich finanziell und auch psychisch beim Abbruch unterstützen zu lassen. Im Jahr davor waren es 58 Fälle. Bei der Beratungsstelle ist auch der Härtefallfonds des Landes angesiedelt. 20.000 Euro stünden noch zur Verfügung, zusätzliches Geld gebe es für Langzeitverhütungsmittel, sagt Natascha Chmelar vom Aktionskomitee. Chmelar und ihre Kollegin Katrin Marth finden es „nicht wesentlich“, ob an öffentlichen Spitälern abgetrieben werden könne oder nicht, es müsse aber ein entsprechendes Angebot im niedergelassenen Bereich vorhanden sein. „Das ist nicht der Fall. Ein Arzt ist zu wenig. Was passiert, wenn er krank ist oder auf Urlaub geht?“, fragt Marth. Beide Beraterinnen finden es „traurig, dass das Thema noch immer so tabuisiert wird“. Handlungsbedarf sehen sie seitens der Politik.

„Zu uns kommen oft Frauen, die schon Kinder haben und sich deshalb für einen Abbruch entscheiden“, erzählt Chmelar. Die Frauen seien zwar einkommensschwach, kämen aber aus allen Bildungsschichten. „Es ist auch nicht so, dass Frauen ein Leben lang psychische Probleme haben, weil sie einmal abgetrieben haben.“ Chmelar und Marth schätzen, dass jährlich zwischen 800 und 1000 Frauen ihre Schwangerschaft in Tirol unterbrechen.

Wie sich das bei einem Wahlarzt ausgeht? Christian Fiala geht davon aus, dass einige Gynäkologen Abbrüche durchführen und erklären, sie seien medizinisch indiziert. „Wer 800 Euro ohne Rechnung bezahlen kann, landet nicht in einem von unseren Ambulatorien“, sagt Fial­a. „Die Oberschicht kommt nicht zu uns“, meint er.

Fiala bietet an, in Innsbruck ein Ambulatorium zu leiten. Die Klinik müsse nur die Räumlichkeiten stellen. „Das wäre ein politisch wichtiges Signal“, meint er.