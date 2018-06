Von Thomas Hörmann

Innsbruck, Wien – „Wenn Sie wollen, gehe ich jeden Tag da hinein und fische jeden Tag zehn heraus und nehme jeden Tag zehn fest.“ Dieser Ausspruch eines Polizisten bei einer Amtshandlung im Jugendzentrum Z6 beschäftigte zunächst das Landesverwaltungsgericht in Innsbruck und zuletzt auch den Verwaltungsgerichtshof in Wien. Mit unterschiedlichen Ergebnissen: Der Tiroler Richter sah die Menschenwürde verletzt, der Richtersenat in Wien tolerierte die Aussage des Polizisten.

Auslöser für die umstrittene Amtshandlung war im November 2016 ein gestohlenes Moped, das zwei Polizisten vor dem Jugendzentrum in der Dreiheiligenstraße auffiel. Den Übeltäter vermuteten die Beamten im Z6 – der Auftakt für die umstrittene Amtshandlung. Der Verdacht fiel auf einen Asylwerber, der aber – wie sich später herausstellen sollte – mit dem Diebstahl des Mopeds nichts zu tun hatte.

Eine Z6-Mitarbeiterin war mit der Vorgangsweise nicht einverstanden: Sie wollte den Grund für die Kontrolle wissen und machte auch auf die Sprachprobleme des Asylwerbers aufmerksam: Sie „mag es nicht, wenn einfach Jugendliche herausgefischt werden“. Wie auch auf einem Video dokumentiert ist, konterte einer der beiden Beamten mit der eingangs zitierten Aussage. Außerdem wurde die Mitarbeiterin aufgefordert, sich nicht in die Amtshandlung einzumischen.

Der Disput führte zu einer Beschwerde des Jugendzentrums (vertreten durch den Innsbrucker Rechtsanwalt Mathias Kapferer) beim Landesverwaltungsgericht. Und das entschied im Oktober 2017 gegen den Beamten: Seine Äußerung sei abfällig, vermittle den Eindruck der Voreingenommenheit, entspreche nicht einem achtungsvollen Umgang und sei geeignet, als Bedrohung aufgefasst zu werden, so die Begründung. Als „Verlierer“ des Verfahrens wurde die Landespolizeidirektion auch zur Übernahme der Gerichts- und Anwaltskosten vergattert.

Doch dabei blieb es nicht: Die Landespolizeidirektion wandte sich mit einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof. Und der hob die Entscheidung des Innsbrucker Landesverwaltungsgerichtes jetzt auf: „Die Äußerung des Polizeibeamten ist nicht geeignet, gegenüber der Mitbeteiligten den Eindruck der Voreingenommenheit in objektiv nachvollziehbarer Form zu erwecken“, so die Begründung. Anders ausgedrückt: „Die Aussage des Polizisten ist gerade noch zulässig und tolerierbar“, sagt Anwalt Kapferer.

Die Konsequenz: Beide Streitparteien müssen ihren Anteil an den Verfahrenskosten selbst tragen.