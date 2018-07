Innsbruck, Kirchbichl – Es war im März für die Polizei eine der gefährlichsten Verfolgungsjagden der letzten Zeit: Wegen seiner Fahrweise war ein Autolenker gegen 22.15 Uhr auf der Inntalautobahn ins Visier der Polizei geraten. Anstatt sich kontrollieren zu lassen, stieg der Fahrer aber aufs Gaspedal, ignorierte alle Anhaltezeichen und raste mit bis zu 190 km/h davon. In Kufstein fuhr das Phantom von der Autobahn ab, raste über die Eibergstraße und durchbrach in Söll und Kufstein Straßensperren.

Erst ein Unfall konnte das Geschoss stoppen: In Kufstein prallte der Mann gegen ein Streifenfahrzeug und wurde dadurch auf den dortigen ÖAMTC-Parkplatz geschleudert, wo ihn Polizisten festnahmen.

Bei der rund 40 Kilometer lang andauernden Flucht wurden keine Verkehrsteilnehmer, jedoch eine Beamtin verletzt. Bei dem Lenker handelt es sich um einen 24-jährigen Tiroler. Den Führerschein konnte ihm die Polizei übrigens nicht abnehmen, weil er keinen mehr besitzt – er wurde ihm schon vor Jahren abgenommen.

Der Tiroler sitzt derzeit in U-Haft und zeigte sich bislang teils geständig. Für etliche angeklagte Delikte drohen ihm nun am Landesgericht beim Prozess am 19. Juli bis zu drei Jahre Gefängnis. (fell)