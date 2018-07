Pfunds – Seit Sonntagabend ist der Pfundser Braunbär kein Phantom mehr: Es gibt ihn leibhaftig. Der junge Jäger Sandro Thöni hat ihn gesichtet und Bilder mit der Handykamera gemacht: „Ich war gegen 20 Uhr im Ortsteil Kobl unterwegs und wollte einen Rehbock jagen. Plötzlich habe ich den Bären auf etwa 100 Meter Entfernung am Waldrand liegen gesehen. Er stand auf und verschwand.“

Minuten später stieg Thöni auf den Hochstand. „Er kam abermals in Sichtweite.“ Mit Hilfe seines Fernrohres und der Handykamera gelangen dem Weidmann die ersten Aufnahmen des (noch namenlosen) Pfundser Bären. „Meinen Jagdabend habe ich dann aber abgebrochen“, schilderte der Augenzeuge.

Imker Herbert Hueber, dem der Bär vor zehn Tagen den Wanderbienenstock im Radurschl in 1900 m Seehöhe geplündert hatte (die TT berichtete), musste am 1. Juli einen weiteren Beutezug feststellen: „Ein paar Kilo Almrosenhonig sind weg, wieder hat er mir Schäden beschert.“ Den Humor hat Hueber trotzdem nicht verloren: „Wir haben ein Wandergebiet zur Entschleunigung. Jetzt haben wir auch eines zur Beschleunigung. Wenn der Bär kommt, ist Beschleunigung angesagt.“ Für Bürgermeister Rupert Schuchter hört sich der Spaß allerdings auf: „Der Bär hat seine Spuren auch am Dorfrand hinterlassen. Das ist inakzeptabel. Unweit der neuen Via-Claudia-Radbrücke beim Campingplatz hat er einen weiteren Bienenstock geplündert. Da sind Wanderer und Kinder unterwegs.“ Er erwarte jetzt rasch „eine klare Entscheidung des Bärenanwalts zur weiteren Vorgangsweise“. Für die TT war Bärenanwalt Martin Janovsky am Dienstag nicht erreichbar. (hwe)