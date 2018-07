Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Manchmal wird die Justiz bei eigenen Verfahren erst einmal zum Zaungast. So wie bei einer Tiroler Lehrerin, die eigentlich wegen Widerstands gegen eine Hausdurchsuchung im Juli 2016 angeklagt ist. Seither zieht sich die Strafverfolgung. Wurden am Landesgericht doch bereits etliche Verfahren abberaumt oder vertagt.

Beim einem der letzten Versuche, die Pädagogin zum Prozess „zu bewegen“, offenbarte der langjährige Strafrichter Josef Geisler vor der im Gerichtssaal anwesenden Schulinspektorin das Ausmaß des Aktes. So war dieser erst einmal bis Februar 2017 zwischen Krank- und Gesundschreibungen hin- und hergewandert. Ende Februar dann ein Anruf der Lehrerin, dass sie weiter im Krankenstand sei und auch zum nächsten Termin „höchstwahrscheinlich nicht kommen könne“. Briefe vom Gericht lese sie aber ohnehin nicht, so die Angeklagte.

Einen darauf angesetzten Termin bei Gerichtspsychiater Carl Miller auf Feststellung von Zurechnungs- und Verhandlungsfähigkeit ließ die Dame ebenso verstreichen. Ein Aktengutachten letzten August befundete darauf aber keinerlei Ausschließungsgründe für eine Prozessteilnahme. Nachdem der gewählte Verteidiger zwischenzeitlich sein Amt niedergelegt hatte, wurde ein Verfahrenshelfer auf Prozesstermin November bestellt.

Inzwischen begann die laut Meldeadresse zuständige Polizeiinspektion mit Nachforschungen zum Wohnort. Erst dabei war überhaupt aufgekommen, dass es sich bei der Angeklagten um eine Lehrerin handelt. Wieder war die Pädagogin krankgeschrieben, alle in Frage kommenden Meldeadressen waren nicht mehr aufrecht. Im Dezember dann ein klärender Anruf der Frau bei der Geschäftsstelle am Landesgericht: „Bin auf Wohnungssuche, werde mich aber nie mehr irgendwo melden, da das Meldegesetz ein Nazigesetz ist!“, verlautbarte die Staatsdienerin dabei laut Gericht. Darauf konnte die Frau erstmals von der Polizei an ihrer Schule angetroffen werden. Als Zustelladresse gab sie ein Postfach an, das sie monatlich leeren würde. Ladungen im März und April beantwortete die Frau mit aus anderen Fällen bekannter, staatsfeindlicher Diktion und einer hohen Millionenforderung gegen Richter Geisler.

Erstmals ging der Akt dann wegen allfälliger Verhängung der Untersuchungshaft zurück zur Staatsanwaltschaft. Vorführungstermine im Juni vereitelte die Frau wiederum mit weiteren Krankmeldungen und war von insgesamt drei zeitgleich suchenden Polizeiinspektionen nicht mehr auffindbar, obwohl es konkrete Hinweise auf ihren Aufenthalt gab.

Die Justiz wiederum wird nun jedoch alle Register der Strafprozessordnung ziehen. An deren Ende könnte wohl eine Festnahme wegen angenommener Fluchtgefahr stehen. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.