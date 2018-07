Von Catharina Oblasser

Lienz – Gräber sind eine Sache für sich – auch in rechtlicher Hinsicht. Das zeigt sich an einem Streit zwischen einem Lienzer und dessen Cousin, in dem es um das gemeinsame Familiengrab ging. Der Cousin erklärte das Grab gegenüber der Gemeinde für verfallen und löste es auf. Der Lienzer klagte dagegen. Endergebnis: Der Cousin muss die Grabstätte wiederherstellen lassen. Begründung des Gerichts: Bei einem Grab handle es sich um eine „res religiosa“, eine religiöse Sache, und zivilrechtliche Aspekte seien daher nicht ausschlaggebend.

Doch der Reihe nach: Der Lienzer hatte ein seit mehreren Generationen bestehendes Familiengrab gemietet und betreut. Großeltern und Vater sind dort begraben. Im Jahr 2005 erlaubte er seinem Cousin, auch dessen Mutter – also die Tante des Lienzers – dort zu bestatten. Ab dieser Zeit übernahm der Cousin die jährlichen Grabgebühren und die Betreuung. Doch vor einigen Jahren erlitt der Cousin einen Herzinfarkt, sah sich zur Grabpflege nicht mehr in der Lage und ließ die Grabstätte auflösen.

Der Lienzer wusste davon nichts. „Als mein Mandant bei einem Friedhofsbesuch den Grabstein nicht mehr vorfand, war seine Enttäuschung und Verärgerung entsprechend groß“, erklärt der Lienzer Anwalt Herbert Weichselbraun, der den Lienzer vertritt.

Eines kam zum anderen, und man fand sich vor Gericht wieder. Das Bezirksgericht entschied in erster Instanz, dass sich nicht nachweisen lasse, wie es um das Eigentum an der Grabanlage bestellt sei. Was allfällige Vereinbarungen über eine Auflösung des Familiengrabes betreffe, so stehe Aussage gegen Aussage. Also kein Erfolg für das Bestreben des Lienzers nach Schadenersatz.

Das Gericht in zweiter Instanz sah das anders: Ein Grab ist eine „res religiosa“ und kann aus Pietätsgründen nur verändert werden, wenn alle Angehörigen der dort Bestatteten einverstanden sind, urteilte das Landesgericht. Der Beklagte – also der Cousin – dürfe nicht eigenmächtig entscheiden. Dabei ist es nicht von Belang, wer den Grabstein oder die Friedhofsgebühren bezahlt habe. Fazit: Der Cousin muss das Familiengrab wiederherstellen lassen. Kostenpunkt: etwa 7000 Euro plus Prozesskosten. „Es war ein Glück, dass die Grabstelle auf dem Friedhof noch nicht neu vermietet war“, meint Anwalt Weichselbraun.