Innsbruck – Der Alpenzoo Innsbruck-Tirol freut sich über kuscheligen Nachwuchs bei seinen Eurasischen Luchsen. Am 18. Mai erblickten drei gesunde Luchsbabys das Licht der Welt: ein kleines Weibchen und zwei Männchen. Die charakteristischen Pinsel an den Ohren zeigen sich auch schon bei den Kleinen, die den Schutz der Mutter nun immer mehr verlassen. So können die Zoobesucher die neugierigen Jungtiere mittlerweile beim ausgiebigen Spielen, Erkunden der Anlage, aber auch beim Ausruhen in den Spielpausen gut beobachten. Die noch namenlosen Jungtiere haben auch bereits ihre erst­e Impfung erfolgreich überstanden.

„Der Alpenzoo freut sich sehr über diesen Zucht­erfolg, weil nun drei weitere Botschafter ihrer Art auf die Bedrohung der ,heimlichen Katzen‘ unserer Wälder aufmerksam machen können“, heißt es in einer Aussendung des Alpenzoos. (TT)