Kitzbühel – Weltstars ist man in Kitzbühel gewöhnt, aber diese stehen meist im Zusammenhang mit Winter und der berühmten Streif. Doch seit sechs Jahren begeistert die Mezzosopranistin Elina Garanca Kitzbühel im Sommer. Morgen Abend, 20.30 Uhr im Pfarrau-Park wird sie im Rahmen von „Klassik in den Alpen“ ein Galakonzert geben. Gestern stand sie der TT noch Rede und Antwort.

Zum sechsten Mal in Kitzbühel, wird das schon Routine oder ist das eine Herausforderung? Elina Garanca: Es kann nie Routine sein, denn das Publikum ist lebendig. Es wäre vielleicht Routine, wenn ich zum sechsten Mal in das gleiche Studio gehen würde. Aber nein, jedes Mal ist es ein anderes Repertoire und es sind andere Freunde dabei.

Was ist das Spezielle an Kitzbühel? Garanca: Zum einen die klare Luft und zum anderen die Atmosphäre. Es gibt hier gewissen Energien. Je älter ich werde, desto mehr spüre ich die Umgebung, so blöd es vielleicht klingt. Also die Energie der Berg und der Bäume, das Landes und des Sees. Und natürlich fühlt man sich auch besonders gut, wenn man willkommen ist.

Wäre Kitzbühel für Sie ein Ort, um hier zu leben? Garanca: Für uns wäre es wahrscheinlich kompliziert. Der nächste Flughafen ist eine Stunde entfernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich aus dem Norden komme, ich brauche Sonne. Meine Seele braucht Wärme. Aber ab und zu ein Besuch ist schon schön. Wir haben es leider noch nicht geschafft, im Winter hierherzukommen. Aber wir warten, bis die Kinder etwas größer sind. Irgendwann werden wir aber mit einer Plastiktüte von einem der Hügel herunterrutschen, alle vier gemeinsam.

Wo haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt? Garanca: Der liegt zwischen Spanien und Lettland. Quasi in der Mitte würde jetzt auch Wien dazukommen. Wir sind zu Hause in den drei Orten. Mein Bruder und mein Vater sind in Lettland, die Familie meines Mannes ist in Gibraltar und so pendeln wir dann.

Wie sehen die letzten 24 Stunden vor dem Konzert aus? Garanca: Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war recht kurz und ich bin müde. Ich werde noch etwas Sport treiben und dann früh schlafen gehen. Vor dem Konzert bleibt dann nicht so viel Zeit, weil wir vorher noch ein Konzert in Millstadt haben. Normalerweise ruhe ich mich am Tag des Konzertes aus

Wie lange kann man auf Top-Niveau singen? Garanca: Hoffentlich lange. Das kann man nicht vorhersehen. Wir sind aber eher kurzlebig wie Sportler. Die Vorbereitung dauert manchmal länger als die Karriere. Wenn ein Sänger ein 30-Jahr-Jubiläum auf der Bühne feiern kann, ist das eine Riesenkarriere. Also, nächstes Jahr habe ich 20 Jahre, mal sehen wie viel Zeit ich noch habe.

Ist es schwierig, mit dem eigenen Ehemann zusammenzuarbeiten? Garanca: Überhaupt nicht. Er kennt meine Stimme besser, als je ein anderer sie kennen wird. Natürlich ist er auch Musiker und Dirigent und wir verstehen uns blind. Es gibt so wenig Streitigkeiten, was die Musik angeht, weil wir uns einander spüren. Er kann auch viel vorbereiten und so kann ich mehr bei den Kindern bleiben.

Haben Ihre Töchter Ihr Talent vererbt bekommen? Garanca: Die beiden haben auf jeden Fall Energie und Persönlichkeit, die nach Aufmerksamkeit rufen. Wir hatten sie vor einigen Monaten in München mit dabei, ich habe Carmen gespielt und mein Mann hat dirigiert. Da haben sie den Kinderchor gesehen und waren begeistert. Als ich sie gefragt habe, ob sie mitwirken wollen, war die klare Antwort „Nein“. Da hat mein Mutterherz gejubelt.

Also ist es Ihnen lieber, dass sie nicht in Ihre Fußstapfen treten? Garanca: Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, es würden sehr große Fußstapfen sein. Ich glaube, für deren beide Leben wäre es zu viel, sich durchzusetzen als selbstständige Sängerinnen und nicht als Töchter. Aber sie sind sechs und vier Jahre alt, was in zehn Jahren ist, wird man sehen.

Wie definieren sie Ihre Rolle als Mutter? Garanca: Ich glaube, wie alle anderen arbeitenden Mütter. Nur ist mein Fortbewegungsmittel meist das Flugzeug und bei anderen Auto oder Bus. Aber sonst ändert sich der Alltag nicht. Wir haben zwar eine Nanny, die uns hilft. Aber sehr oft wollen meine Kinder, dass ich das Frühstück zubereite. Ich mag auch gerne, wenn sie mir dabei helfen. Wenn wir zu Hause sind, kochen wir deshalb auch zusammen. Die freien Tage nutzen wir gemeinsam. Für meine Kinder bin ich ja nicht die Sängerin, für die bin ich einfach die Mama.

Das Gespräch führte Harald Angerer