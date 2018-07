Gries – Wegen des starken Regens hatten sich zwei Wanderer am frühen Sonntagabend gerade entschieden, umzukehren, als einer der beiden verunglückte. Die Deutschen waren unterhalb des „Niederen Winnbachspitz“ in östlicher Richtung vom Ortsteil Gries im Sulztal unterwegs, im Bereich unterhalb der so genannten „Simeles Egga“ wollten sie über eine Steilstufe absteigen.

40 Meter im steilen Gelände abgestürzt und überschlagen

Der 37-Jährige befestigte dazu einen mitgeführten Strick an einem Baum, um sich an diesem nach unten zu hanteln. Nach wenigen Metern riss jedoch der Strick und der Mann überschlug sich mehrmals im steilen Gelände. Nach rund 40 Metern kam er zum Stillstand und blieb bewusstlos liegen. Sein Begleiter blieb oberhalb der Unfallstelle stehen und verständigte die Rettungskräfte.

Nach rund 15 Minuten kam der Verletzte wieder zu Bewusstsein und konnte selbst absteigen. Er läutete bei einem Haus in Gries, wo ihm geholfen wurde. Der verständigte Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz Längenfeld sowie die Bergrettung Gries versorgten den Verletzten. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Zams geflogen.

Auch sein Begleiter wurde vom Rettungshubschrauber aus dem steilen Gelände geborgen. Bis auf eine Unterkühlung war er unverletzt. (TT.com)