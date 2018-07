Innsbruck - Das Urteil, das gestern ein Schöffensenat in Innsbruck fällte, ist nicht rechtskräftig. Erst habe ihn der junge Mann freundlich angesprochen, kumpelhaft den Arm um seine Schultern gelegt und sei dann so einige Meter weit mit ihm spaziert, sagte das inzwischen 19 Jahre alte Opfer vor der Polizei aus. „Dann fragte er, ob ich Haschisch kaufen will. Das habe ich abgelehnt. Plötzlich stellte er mir ein Bein und riss mich zu Boden." Zwei weitere Männer seien aus dem Nichts aufgetaucht, haben ihm die Taschen ausgeräumt. Einer habe sogar ein Messer gezückt, erinnert er sich vor Gericht. Er konnte gestern jedoch nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob der Angeklagte jener war, der ihn zu Boden riss. Brieftasche, Wohnungsschlüssel und ein Handy sind ihm gestohlen worden.

Das Handy wurde beim Angeklagten sichergestellt, was auch zur Verhaftung des marokkanischen Staatsbürgers führte. Dieser stritt alles ab, gab an, das Handy für ein bisschen Kokain am Hauptbahnhof gekauft zu haben. Zudem hatte er kein glaubwürdiges Alibi für den Tatzeitpunkt. Auch deshalb sprach das Gericht ihn schuldig: „In sehr wichtigen Details hat sich der Angeklagte widersprüchlich ausgedrückt. Eine bedingte oder teilbedingte Nachsicht der Strafe kommt in Anbetracht der Schwere des Vergehens nicht in Frage", sagte der Richter. (bfk)