Von Sabine Strobl

Innsbruck – Wie die diese Woche veröffentlichte Straßenverkehrsunfallsbilanz der Statistik Austria zeigt, sank 2017 die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr österreichweit. Der Überblick über fünf Jahre zeigt eine besonders gefährdete Gruppe. Die Zahl der Verletzten in der Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen stieg stark, von 982 auf 1468 österreichweit, in Tirol von 94 auf 165. Diese Entwicklung machte sich auch an den ersten Reisewochenenden bemerkbar. Auf der A12 kollidierte etwa ein Wohnmobilfahrer Ende 70 mit einem Pkw. Im Außerfern speckte ein Fahrer gleichen Alters mit Wohnanhänger ein Moped von der Straße.

In einigen Jahren wird jeder dritte Verkehrsteilnehmer über 60 Jahre alt sein. Regelmäßig flammt daher die Diskussion über eine verpflichtende Überprüfung der Verkehrskompetenz ab einem gewissen Alter auf. Sie ist in vielen europäischen Ländern, darunter Italien und die Schweiz, üblich. Wie der Verkehrsforscher Wolfgang Josef Berger vom Institut für Verkehrswesen der BOKU Wien erwähnt, ist der Sicherheitsgewinn bezüglich Unfälle aber umstritten. Und zudem „eine schwierige politische Entscheidung, denn man schneidet auch Menschen vom sozialen Leben ab“. Sehr wohl kann in unserem Land aber nach Unfallverursachung oder auffälligem Verhalten von der BH eine verkehrspsychologische Untersuchung eingefordert werden. Es ist allerdings eine Mär, dass dies oft bei älteren Menschen passiert. Wie ein Beamter der Verkehrspolizei gegenüber der TT erwähnt, erinnert er sich in über 25 Dienstjahren nur an vier bis fünf solche Fälle.

Bleibt ein freiwilliges Fahrtechniktraining, für das sich zwar viele Verkehrsexperten erwärmen, nicht aber die umworbene Seniorengeneration. Deshalb soll es nächstes Jahr ein neues Angebot geben, heißt es beim ÖAMTC Tirol. Catharina Schmid ist Fahrtechniktrainerin. Wie sie berichtet, haben die Teilnehmer des eintägigen Seniorenprogramms ein Durchschnittsalter von 75 Jahren, aber auch 90-Jährige nehmen am Training teil, bei dem auch die Konzentrationsfähigkeit getestet wird. „Frauen schrei­ben sich zögerlich im Kurs ein, sind aber dann sehr begeisterungsfähig“, weiß Schmid aus Erfahrung. Wichtig sind heute auch technische Auskünfte zu neuen Autos, von der Einparkassistenz bis zur Kameraunterstützung. Ihr Fazit: Für die Generation 70 plus ist das Auto eine Frage von Lebensqualität. Der Verzicht aufs Auto würde gerade im ländlichen Gebiet eine Einschränkung der Mobilität bedeuten. Für die Urlaubszeit hat die Fahrtrainerin drei Ratschläge parat: „Reiserouten gut planen. Nicht bei Hitze fahren, das vermindert die Konzentration. Und nicht stressen lassen.“ Der Verkehrsforscher reicht eine Idee, die für das ganze Jahr gültig ist, weiter: „Taxi-Gutscheine schenken.“ Und ein 70-jähriger Autofahrer meint, dass er später einmal wie die Jugend mit dem Tirol-Ticket unterwegs sein werde.